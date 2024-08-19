"دعاة الأمة" ..جيل جديد من خطباء المستقبل المواطنين

ويهدف البرنامج الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع إلى تحسين مهارات التحدث أمام الجمهور، مع التركيز على تعديل الصوت أثناء الخطب. وخصص الأسبوع الأول للجوانب النظرية لإعداد الخطب، بما في ذلك الإرشادات العامة للمتحدثين ومهارات لغة الجسد، بينما ركز الأسبوعان الثاني والثالث على التطبيق العملي لخطب الجمعة.