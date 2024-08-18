"درون" لنقل الإمدادات في الكوارث الطبيعية برأس الخيمة
كشفت شرطة رأس الخيمة عن طائرة بدون طيار من نوع"فلاي كاتشير30" Flycatcher 30، والمصممة لنقل ما يصل إلى 40 كيلوغراماً من المعدات.
وتعمل هذه الأداة المبتكرة على تعزيز قدرة الشرطة على تقديم المساعدات الإنسانية بسرعة وكفاءة في حالات الطوارئ والكوارث وسيناريوهات الأحداث المختلفة.
وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، على قدرة الطائرات بدون طيار على الاستجابة السريعة، حيث ستسمح طائرة فلاي كاتشر 30 لقوات شرطة الإمارة بالوصول إلى مناطق يصعب الوصول إليها، مما يضمن توصيل الإمدادات الأساسية بسرعة في اللحظات الحرجة.
وتتميز الطائرة بدون طيار المجهزة بنظام "رافعة آلية" بقدرتها على نشر الموارد الحيوية، بما في ذلك إمدادات الإسعافات الأولية، في المواقع الجبلية والبحرية. ويعد تصميمها مفيدًا بشكل خاص أثناء الحوادث الكبرى والكوارث الطبيعية، حيث يسمح بالاستجابة السريعة والفعالة للأزمات.
علاوة على ذلك، يمكن استخدام الطائرة Flycatcher 30 أيضًا لتغطية وسائل الإعلام، حيث يمكنها حمل كاميرات احترافية لالتقاط لقطات حية ونقل الأحداث مباشرة إلى مراكز العمليات. تعمل هذه الوظيفة المزدوجة على تحسين الوعي بالموقف بشكل كبير أثناء حالات الطوارئ.
وتم دمج العديد من الطائرات بدون طيار في قوات الأمن الإماراتية كوسيلة لزيادة السلامة. لاحظ سكان دبي لأول مرة الطائرات بدون طيار وهي تحلق في السماء في يوليو عندما أعلنت شرطة دبي عن تنفيذ الطائرات بدون طيار لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ.
وباستخدام الطائرات بدون طيار، ستتمكن الهيئة من تسريع الوصول إلى مواقع الحوادث، وتقليل الازدحام المروري ووقت الاستجابة للجرائم، وتوفير معلومات حاسمة لمركز القيادة.
يمكن التعرف على هذه الأنظمة المتقدمة التي تسمى "صندوق الطائرات بدون طيار" بشكل منفصل من خلال العلامات الزرقاء الموجودة عليها.