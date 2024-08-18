"درون" لنقل الإمدادات في الكوارث الطبيعية برأس الخيمة

وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، على قدرة الطائرات بدون طيار على الاستجابة السريعة، حيث ستسمح طائرة فلاي كاتشر 30 لقوات شرطة الإمارة بالوصول إلى مناطق يصعب الوصول إليها، مما يضمن توصيل الإمدادات الأساسية بسرعة في اللحظات الحرجة.