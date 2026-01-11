دروف راثي.. مصداقية معلوماتي سلاحي ضد التضليل

وبعيداً عن صناعة المحتوى، دخل دروف عالم ريادة الأعمال العام الماضي عندما شارك في تأسيس AI Fiesta، وهي منصة متكاملة للذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن هذا الانتقال كان من أصعب التحديات في مسيرته المهنية، قائلاً: "صناعة الفيديوهات لمدة 10 سنوات لم تؤهلني لإدارة عمل تجاري؛ فهناك الموارد البشرية، ودعم العملاء، وتطوير المنتجات، أمور كثيرة تتجاوز صناعة المحتوى". يتكون فريقه الآن من 10 إلى 15 شخصاً، وينقسم يومه بين التصوير، ومراجعة الفيديوهات، وإدارة العمليات.