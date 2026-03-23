درع الوطن في الميدان وقادته في القمة: عبدالله بن زايد: "لن نخضع لابتزاز الإرهابيين"

[ملاحظة المحرر' تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]

وجه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، رسالة حازمة أعلن فيها أن الإمارات "لن تخضع أبداً لابتزاز الإرهابيين".

جاء هذا التصريح القوي، الذي نُشر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً)، رداً على دبلوماسي فرنسي سابق شكك في القرار الأمني الاستراتيجي لدولة الإمارات وسط الأعمال العدائية الإقليمية المستمرة.

وكان جيرار آرو، السفير الفرنسي السابق، قد أعاد نشر تقرير إخباري يتضمن تفاصيل تصريحات الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات.

وكان الدكتور قرقاش قد شدد على أن الهجمات غيرت بشكل جذري الحسابات الأمنية في المنطقة، وكتب عبر منصة "إكس": "العدوان الإيراني الغاشم على دول الخليج العربي يحمل تداعيات جيوسياسية عميقة، ويكرس التهديد الإيراني كركيزة أساسية في التفكير الاستراتيجي الخليجي".

وأشار كذلك إلى أن هذه الأعمال العدائية تعزز "خصوصية الأمن الخليجي واستقلاليته عن المفاهيم التقليدية للأمن العربي".

وأضاف الدكتور قرقاش: "الصواريخ والمسيرات والخطاب العدواني إيراني، والنتيجة هي التوجه نحو تعزيز قدراتنا الوطنية والأمن الخليجي المشترك، وتوثيق شراكاتنا الأمنية مع واشنطن"، مختتماً قوله بأن "هذا هو ثمن الحسابات الإيرانية الخاطئة".

وفي منشور لاحق، أكد الدكتور قرقاش على مرونة الإمارات والتزامها بالاستقرار طويل الأمد، حيث كتب: "بينما نواجه العدوان الإيراني الغاشم ونكتشف قوتنا الراسخة القائمة على الصمود والمقاومة، فإن تفكيرنا لا يتوقف عند وقف إطلاق النار، بل يتجه نحو حلول تضمن أمناً مستداماً في الخليج العربي، وكبح التهديد النووي، والصواريخ، والمسيرات، والبلطجة في المضائق.. فمن غير المعقول أن يتحول العدوان إلى حالة تهديد دائم".

ورداً على تغطية قناة "العربية" لتصريحات الدكتور قرقاش بشأن تعزيز الشراكات الأمنية مع واشنطن، كتب آرو: "أمر غريب. هذا يعني تعميق تبعيتكم لبلد قاد بلادكم إلى صراع كارثي دون الاهتمام بمصالحكم".

وفي رده، أوضح سمو الشيخ عبد الله بن زايد أن القرارات الأمنية لدولة الإمارات نابعة من مصالحها السيادية ورفضها القاطع للاستسلام لتكتيكات الإرهاب.

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع خليج تايمز على قنوات واتساب.

دفاع قوي

تتماشى الكلمات القوية للقيادة الإماراتية مع الاستجابة العسكرية الحازمة للدولة تجاه الأزمة المستمرة. ففي 22 مارس، نجحت الدفاعات الجوية الإماراتية في التصدي لأربعة صواريخ باليستية و25 طائرة مسيرة (UAVs) أُطلقت من إيران.

ومنذ بدء الهجمات، تمكنت أنظمة الدفاع الجوي المتطورة والمتعددة الطبقات في الإمارات من اعتراض 345 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخ كروز، و1773 طائرة مسيرة، مما أدى إلى تحييد الغالبية العظمى من التهديدات القادمة.

وقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل ستة مدنيين من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنجلاديشية والفلسطينية، واستشهاد اثنين من أفراد القوات المسلحة الإماراتية. بالإضافة إلى ذلك، أُصيب 160 شخصاً بجروح تراوحت بين البسيطة والشديدة. وفي حادثة وقعت مؤخراً في منطقة الشوامخ بأبوظبي، تسببت شظايا صاروخ جرى اعتراضه في إصابة طفيفة لمقيم هندي.

جاهزية لا تلين

أكدت وزارة الدفاع الإماراتية باستمرار أن الدولة تظل "على أهبة الاستعداد التام" للتعامل مع أي تهديدات. وتمتلك الدولة نظاماً دفاعياً مجهزاً بشكل جيد وتحافظ على "مخزون استراتيجي قوي من الذخائر، مما يضمن استمرارية قدرات الاعتراض والاستجابة لفترات طويلة".

وبينما دعت الإمارات دائمًا إلى خفض التصعيد والدبلوماسية وحل النزاعات عبر الوسائل السلمية، فقد أكدت أيضاً وبقوة على حقها في الرد وحماية سيادتها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، زار رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المدنيين المصابين في الهجمات، ووجه رسالة قوية من الصمود قائلاً: "الإمارات جلدها سميك ولحمها مُر، ولسنا صيداً سهلاً"، مؤكداً أن الدولة "ستخرج أقوى من قبل بلا شك".

كما بذلت الإمارات جهوداً دبلوماسية مكثفة، حيث أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أكثر من 100 مكالمة مع قادة العالم، وعقد الشيخ عبد الله بن زايد العديد من الاجتماعات والاتصالات مع نظرائه في جميع أنحاء العالم لمناقشة الأزمة والسعي لإيجاد حل لها.