درع الإمارات يتصدى.. تحديث شامل حول "الاعتراضات الناجحة".. حالة المصابين ومستجدات الطيران

بينما تواصل السلطات في الإمارات تقييم تأثير الهجوم الإيراني، تقدم تفاصيل جديدة صدرت خلال الليل صورة أوضح لحجم الاعتراضات، والاضطرابات الجوية، والحوادث المبلغ عنها في جميع أنحاء البلاد.
وفقًا لوزارة الدفاع، رصدت أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية ودمرت 137 صاروخًا باليستيًا و209 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه البلاد. كما أكد المسؤولون وفاة شخص واحد وإصابة العديد نتيجة سقوط الحطام.
وحثت السلطات الجمهور مرة أخرى على عدم تداول الشائعات أو اللقطات القديمة أو المعلومات غير الموثوقة، مؤكدة أن الإجراءات القانونية ستتخذ ضد من ينشرون ادعاءات كاذبة. ونُصح السكان بالاعتماد حصريًا على المصادر الرسمية للحصول على التحديثات الدقيقة.
إليكم ما أكدته السلطات خلال الليل:
• تم رصد 137 صاروخًا باليستيًا إيرانيًا.
• تم تدمير 132 منها.
• سقط 5 في البحر.
• تم رصد 209 طائرات مسيرة إيرانية.
• تم اعتراض 195 منها.
• سقط 14 داخل الأراضي أو المياه الإماراتية، مما تسبب في أضرار طفيفة.
• سقط حطام الاعتراضات في مناطق متفرقة، مما أدى إلى أضرار مادية محدودة لبعض المنشآت المدنية.
• سقط حطام طائرات مسيرة اعترضتها الدفاعات الجوية في ساحات منزلين بدبي.
• أصيب شخصان وتلقيا الرعاية الطبية اللازمة.
• أوضحت السلطات أن الأصوات التي سمعت في جميع أنحاء الإمارة كانت نتيجة لعمليات اعتراض ناجحة.
• أدى حطام اعتراض طائرة مسيرة استهدفت مطار زايد الدولي إلى وفاة شخص واحد.
• المتوفى كان مواطنًا آسيويًا.
• أصيب سبعة آخرون وتلقوا الرعاية الطبية.
• حثت السلطات الجمهور على عدم تداول الشائعات والاعتماد فقط على التحديثات الرسمية.
• تعرضت إحدى صالات مطار دبي الدولي لأضرار طفيفة في حادث تم احتواؤه بسرعة.
• تم نشر فرق الاستجابة للطوارئ على الفور.
• أصيب أربعة من الموظفين وتلقوا رعاية طبية فورية.
• تم إخلاء معظم المحطات من الركاب بالفعل بموجب خطط الطوارئ.
• تمت السيطرة على حريق طفيف في الواجهة الخارجية لبرج العرب.
• قالت السلطات إن الحريق نتج عن حطام طائرة مسيرة تم اعتراضها.
• لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.
• تسبب الحطام أيضًا في حريق في أحد الأرصفة في ميناء جبل علي.
• لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.
• حذرت السلطات الجمهور من تداول مقطع فيديو قديم لحريق الميناء بتاريخ 7 يوليو 2021، حيث يمكن أن ينشر معلومات مضللة.
• علقت الهيئة العامة للطيران المدني جميع تصاريح الطيران للطائرات الشراعية والطائرات المسيرة والطائرات الترفيهية لمدة أسبوع واحد.
• يسري التعليق فورًا.
• يُمنع منعًا باتًا تشغيل أو إطلاق أو تحليق هذه الطائرات خلال هذه الفترة.
• ستتم مراجعة الوضع في نهاية الأسبوع.
• تم تفعيل خطط الطوارئ التشغيلية في جميع مطارات الإمارات العربية المتحدة.
• تم تحويل مسار بعض الرحلات وإعادة جدولتها.
• تم التعامل مع ما يقرب من 20,200 مسافر تأثروا بتغييرات الرحلات في الساعات الأخيرة.
• تم توفير الإقامة المؤقتة والوجبات والمرطبات.
• تتحمل الدولة تكاليف استضافة وإقامة الركاب العالقين.
• يستمر التنسيق بين المطارات وشركات الطيران لدعم الاستئناف الآمن والمنظم للعمليات.