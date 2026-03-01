درع الإمارات يتصدى.. تحديث شامل حول "الاعتراضات الناجحة".. حالة المصابين ومستجدات الطيران

• تسبب الحطام أيضًا في حريق في أحد الأرصفة في ميناء جبل علي.

• لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

• حذرت السلطات الجمهور من تداول مقطع فيديو قديم لحريق الميناء بتاريخ 7 يوليو 2021، حيث يمكن أن ينشر معلومات مضللة.