درجات حرارة متوقعة تصل إلى 49 مئوية في الإمارات

يتوقع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 30 يونيو/حزيران، أن تشهد البلاد طقساً رطباً خلال الليل، يستمر حتى صباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

مع حلول فصل الصيف، تستعد المناطق الساحلية لموجة حرّ شديدة، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية يوم الاثنين. في المقابل، ستشهد دبي ذروةً تبلغ 41 درجة مئوية، بينما ستصل إلى 40 درجة مئوية في أبوظبي.

ستكون السماء غائمة جزئيًا، مع ظهور سحب منخفضة على الساحل الشرقي. وتهب رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح سرعة الرياح بين ١٠ و٢٥ كم/ساعة، وقد تصل إلى ٣٥ كم/ساعة. ويكون البحر خفيفًا في الخليج العربي وبحر عُمان.

في الإمارات العربية المتحدة، ليس من النادر هطول الأمطار وهطول البَرَد خلال فصل الصيف، وهو مشهدٌ مُرحّبٌ به للسكان الذين يتطلعون إلى الهروب من الحر. وقد استقبلت الدولة مؤخرًا أول بَرَدٍ في صيف عام ٢٠٢٥ في ٢٨ يونيو. وشهدت أجزاء من العين، مثل خطم الشكلة والملاقيت، أمطارًا غزيرة.