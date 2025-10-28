درجات حرارة دبي تنخفض إلى 23ºم مع سماء غائمة ورياح متقلبة

مع اقتراب الإمارات من فصل الشتاء، يمكن للمقيمين توقع استراحة من حرارة الصيف، حيث لن تتجاوز درجات الحرارة في معظم أنحاء الدولة 25 درجة مئوية.
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تنخفض درجات الحرارة في دبي إلى حوالي 23 درجة مئوية يوم الأربعاء (29 أكتوبر)، بينما من المتوقع أن تشهد أبوظبي انخفاضاً إلى 24 درجة مئوية — مما يوفر للمقيمين استراحة ضرورية من درجات الحرارة العالية التي وصلت إلى 40 درجة مئوية في الأشهر الأخيرة.
سيكون الطقس معتدلا إلى غائم جزئياً، مع تكون سحب شرقًا بحلول فترة الظهيرة، وقد تصبح تراكمية.
سيكون الجو رطبًا خلال الليل وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل ضباب أو رذاذ.
من المتوقع أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة، وتتحول من شمال غربية إلى جنوب شرقية، مع تجدد نشط أحيانًا بسرعة تتراوح بين 10 و35 كيلومتر في الساعة.
ستكون حالة البحر خفيفة في الخليج العربي وبحر عمان.