درجات حرارة دبي تنخفض إلى 23ºم مع سماء غائمة ورياح متقلبة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تنخفض درجات الحرارة في دبي إلى حوالي 23 درجة مئوية يوم الأربعاء (29 أكتوبر)، بينما من المتوقع أن تشهد أبوظبي انخفاضاً إلى 24 درجة مئوية — مما يوفر للمقيمين استراحة ضرورية من درجات الحرارة العالية التي وصلت إلى 40 درجة مئوية في الأشهر الأخيرة.﻿