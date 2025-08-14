درجات حرارة تصل إلى 47 مئوية في مناطق بالإمارات

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات إن الطقس اليوم الخميس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً.
وتهب الرياح من خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، سرعتها من 10 إلى 25 كيلومترا في الساعة، تصل إلى 35 كيلومترا في الساعة.
ستصل درجات الحرارة إلى ٤٢ درجة مئوية في أبوظبي و٤١ درجة مئوية في دبي، بينما ستصل ذروتها إلى ٤٦ درجة مئوية في المناطق الداخلية. وسُجلت أعلى درجة حرارة يوم الأربعاء، وهي ٤٧.٤ درجة مئوية، الساعة ٣:٣٠ مساءً في منطقة مزيرعة.
في غضون ذلك، ستنخفض درجة الحرارة إلى 31 درجة مئوية في أبوظبي و32 درجة مئوية في دبي. وستتراوح درجات الحرارة في الشارقة بين 30 و41 درجة مئوية. وستشهد الدولة انخفاضًا في درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية في مناطق أخرى مثل الرويس ومزيرعة.
يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الجمعة، مع احتمال تشكل الضباب على بعض المناطق الساحلية.
ويكون البحر خفيفا في الخليج العربي وبحر عمان.