درجات حرارة أقل وسحب كثيفة في الإمارات اليوم

من المتوقع أن تتشكل بعض السحب الركامية الكثيفة في المناطق الشرقية والجنوبية من دولة الإمارات بعد ظهر اليوم - ولكن سنرى ما إذا كان سيصاحبها المطر أو البرد مثل الأمس.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية أّن الطقس اليوم سيكون صافياً إلى غائم جزئياً مع ظهور سحب منخفضة تغطي الساحل الشرقي هذا الصباح.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة أقل مقارنة بالأيام القليلة الماضية، ومن المرجح أن تصل إلى 46 درجة مئوية في أبو ظبي و44 درجة مئوية في دبي، وسيرتفع معدل الرطوبة مجدداً مساء اليوم وستستمر حتى صباح الجمعة في بعض المناطق الساحلية.

أمّا الرياح فستكون خفيفة إلى معتدلة ولكنها قد تنشط وتصل سرعتها إلى 40 كم في الساعة. وسيكون البحر في الخليج العربي وبحر عمان هادئاً.