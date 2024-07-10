درجات الحرارة في الإمارات تصل إلى 50.8 مئوية

ومع أنّ البلاد في ذروة الصيف، والتي تبدأ في منتصف يوليو، وفقاً لأحد الخبراء، فقد أوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في وقت سابق عن ماهية موجة الحر.

ولا يمكن تصنيف هذا الارتفاع البسيط في درجة الحرارة على أنه موجة حر. حيث أوضحت الوزارة أنّ موجات الحر تحدث عندما تتجاوز درجات الحرارة معدلها الطبيعي لعدة أيام متتالية.

على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد، إلا أن بعض المناطق ستشهد فترة راحة حيث من المتوقع هطول أمطار صيفية حتى سبتمبر.