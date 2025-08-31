قبل 18 عاما: "دراما كورية" واقعية..دبي محطة أمان لرهائن أفغانستان

في مشهد أشبه بمسلسل كوري واقعي، وصل الرهائن الكوريون الجنوبيون الذين أُفرج عنهم إلى دبي قبل 18 عامًا. ففي مثل هذا اليوم من عام 2007، وبالتحديد 31 أغسطس، وصلت مجموعة من 19 كوريًا جنوبيًا ،15 رجلًا وأربع نساء كانوا قد احتُجزوا رهائن لدى حركة طالبان في أفغانستان لمدة ستة أسابيع تقريبًا، بسلام إلى مطار دبي الدولي.