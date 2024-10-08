دراسة: 30% من موظفي دول الخليج غير مؤهلين

"بدءاً من معنويات الفريق وحتى مستوى الإنتاجية، غالباً ما يتسبب عضو الفريق الذي لا يؤدي بشكل جيد في إلحاق الضرر بزملائه. ولذلك من المهم التصرف بسرعة ومراقبة الأشخاص لرصد أي علامات حمراء مثيرة للشكوك. وما يثير القلق أيضاً هو مدى تأثير الأمر على العملاء، حيث يمكن أن يلحق ذلك الضرر بسمعة الشركة؛ وفي الإمارات يمكن أن تنتشر الأخبار بسرعة لذا يجب تجنب ذلك بأي ثمن".