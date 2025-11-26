دراسة جديدة : شباب الإمارات يتفوقون على معلميهم في التعايش وقبول الآخر

أظهرت دراسة جديدة في أبوظبي أن المتعلمين الصغار في الإمارات أكثر تقبلاً للتسامح والتعايش من المعلمين الذين يدرسون لهم، مع تسليط الضوء على المغرب وإسبانيا في العصور الوسطى كنماذج يمكن للمنطقة الاستفادة منها.

أشار البحث الجديد الذي قُدم في مؤتمر اتفاقيات إبراهيم في العاصمة إلى أن العلماء يرون أن النتائج تؤكد الحاجة إلى تعزيز تدريب المعلمين، مع الاستفادة من النماذج التاريخية للتعايش بين المسلمين واليهود والمسيحيين من تاريخ المنطقة نفسه.

وأوضح باحث مقيم في الإمارات، أثناء عرض دراسات مقارنة في التعليم، أن أنظمة المدارس العالمية تخصص وقتًا ضئيلاً جدًا للتعايش، بينما تتميز الإمارات بدمج هذه القيم في مناهجها الدراسية.

وقال الدكتور فراس حبّال، رئيس مركز الإمارات للباحثين: “يكاد يكون فقط 4% من المنهج الدراسي العالمي يركز على التسامح والتعايش”.

وعلى النقيض، أظهرت الأبحاث “أن المنهج الوطني الإماراتي يتضمن مساهمة كبيرة في ترسيخ مفهوم التسامح والسلام والتعايش.” ومع ذلك، شدد على أن الفجوة بين الأجيال في المواقف داخل الفصول الدراسية أصبحت واضحة.

“الطلاب الأصغر سنًا قبلوا فكرة التسامح والتعايش أكثر بكثير من الطلاب الأكبر سنًا.” وفي الوقت نفسه، قبل الطلاب دمج التسامح في التعليم أكثر بكثير من المعلمين. وأشار إلى أن هذا التفاوت يوحي بأنه رغم تقدم الإصلاحات في المناهج، إلا أن هناك حاجة لمزيد من الاستثمار في الأشخاص الذين ينفذونها.

لذلك، يعتزم المركز إجراء المزيد من الأبحاث حول المعلمين أنفسهم، لأن “للمعلمين دورًا حاسمًا كمسهلين” في كيفية تدريس التسامح.

إلى جانب البيانات، شدد الخبراء في الجلسة على أن الشرق الأوسط يمتلك بالفعل أمثلة غنية وقديمة تعود لقرون من التعايش يمكن أن تعزز جهود السلام المعاصرة في المنطقة.

'نحن نعود إلى ذلك'

أبرز محمد شتاتو، من الجامعة الدولية في الرباط، تاريخ الأندلس الإسلامية، التي غالبًا ما يُشار إليها كعصر ذهبي للتفاعل بين المسلمين واليهود والمسيحيين. وقال: "كانت الأندلس الإسلامية في القرن الحادي عشر حضارة قائمة على الفهم والتعايش وقبول الآخر". وأضاف: "اليوم، نحن نعود إلى ذلك... على أساس التعايش، وعلى أساس المحبة، وعلى أساس قبول الآخر بغض النظر عن العرق أو الدين".

أشارت فيليسيتي جينسبيرغ، مديرة السياسات في IMPACT-se، إلى المغرب كنموذج حي حديث حيث تشارك المجتمعات اليهودية والمسلمة الأحياء والتقاليد ومواقع الحج لقرون — نموذج قالت إن المنطقة تعيد الانخراط فيه الآن. وصفت المغرب بأنه بلد يتمتع بـ "ألفي عام من المجتمع المشترك"، مشيرة إلى أن "ملايين المغاربة سيخبرونك أن جداتهم وجداتهم الكبرى كن يعرفن أغاني السبت كما يعرفن أغاني الميمونة". وأضافت أن المجتمعات اليهودية والمسلمة في المغرب عاشت تاريخيًا معًا في انسجام، "يحتفلون معًا ويتشاركون الأعياد الدينية".

اتفق المتحدثون على أن هذه الأطر التاريخية تقدم دروسًا عملية حول كيفية تعليم التسامح اليوم — ليس كإيماءة سياسية بل من خلال أمثلة حية من الذاكرة الثقافية للمنطقة. وكما تشير الأبحاث، فإن المتعلمين الصغار في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة يتبنون بالفعل هذه المبادئ. وقال الخبراء إن التحدي يكمن في ضمان أن المعلمين والمناهج والمؤسسات تتطور بنفس الوتيرة.