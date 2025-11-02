دراج دبي يدهش الجميع بمهارة ركوب العجلة الواحدة لمسافة 70 كيلومترًا أسبوعيًا

هذا العام، شارك أكثر من 40,000 دراج، بعضهم لم يتجاوز عامه الأول في شارع الشيخ زايد، مرورًا بأشهر معالم دبي. كان باستطاعة المشاركين الاختيار بين مسار SZR بطول 12 كم، الممتد من جسر القناة إلى حديقة الصفا، أو حلقة الداون تاون بطول 4 كم التي تمر عبر شارع الشيخ محمد بن راشد، مع إطلالات خلابة على أوبرا دبي ومعلم برج خليفة﻿ الشهير.