دراج دبي يدهش الجميع بمهارة ركوب العجلة الواحدة لمسافة 70 كيلومترًا أسبوعيًا

عندما قام المقيم في دبي عثمان أكبر بأداء حركة "ويلي" أمام متحف المستقبل صباح الأحد خلال دبي رايد، كان يستعيد ذكرى طفولة عزيزة. المواطن البريطاني قضى أكثر من عام في تطوير مهارة تعلّمها عندما كان طفلاً. واليوم، يقود دراجته أكثر من 70 كيلومتراً في الأسبوع، وهو يركب على إطار واحد فقط من دراجته.
قال عثمان لـخليج تايمز: "كنت أستطيع أن أؤدي حركة ويلي على دراجتي عندما كنت طفلاً. لكن مع تقدمي في العمر، بدأت أنسى كيف أفعلها. في يناير 2024، تذكرت فجأة المهارة وقررت أن أتدرّب عليها من جديد."
حركة "ويلي" هي مناورة تُؤدى على الدراجة الهوائية أو النارية، حيث يرتفع العجل الأمامي عن الأرض بفعل القوة والحركة التي يبذلها الراكب. إنها مهارة تتطلب تدريباً ودقة في الأداء. على الراكب أن يوازن الضغط المناسب، وينسق التوقيت ويحافظ على توازن الدراجة.
هذا العام، شارك أكثر من 40,000 دراج، بعضهم لم يتجاوز عامه الأول في شارع الشيخ زايد، مرورًا بأشهر معالم دبي. كان باستطاعة المشاركين الاختيار بين مسار SZR بطول 12 كم، الممتد من جسر القناة إلى حديقة الصفا، أو حلقة الداون تاون بطول 4 كم التي تمر عبر شارع الشيخ محمد بن راشد، مع إطلالات خلابة على أوبرا دبي ومعلم برج خليفة الشهير.
استعدادًا لفعالية دبي رايد، أمضى عثمان أشهرًا في مجتمعه داخل المرابع العربية، يستعيد ويصقل مهارة طفولته. اعترف أنه كان الأمر صعبًا في البداية، لكنه سرعان ما أتقن الحيلة.
قال: "اشتهرتُ في مجتمعي بـ"رجل الـ"ويلي". الجميع يعرفني. أستمتع بشعور القيام بهذه الحركة". إنه يُعيدني إلى طفولتي. كل أسبوع، أقود حوالي 70 كيلومترًا فقط لأقوم بها.
رغم شغفه بركوب الدراجات، لم يكن عثمان يعلم شيئًا عن سباق دبي رايد حتى العام الماضي. "أعيش في المرابع العربية وأعمل في مركز دبي المالي العالمي، لكنني لم أسمع به حتى عام ٢٠٢٤، عندما قرأت عنه في إحدى الصحف. لا أدري كيف فاتني هذا الحدث الضخم."
بمجرد أن قرأ عن ذلك، وضع علامة على عام ٢٠٢٥ في جدول أعماله، وواصل صقل مهاراته في قيادة الدراجة الهوائية. هذا العام، عندما فُتح التسجيل، سجل فورًا. قال: "لم أتخيل يومًا أنني سأتمكن من قيادة دراجة هوائية أمام متحف المستقبل. لكنني حظيت بهذه الفرصة، وشعرت بسعادة غامرة".
استمتع عثمان، إلى جانب المشاركين في فعالية "دبي رايد"، بمجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية. حظي راكبو الدراجات على مسار الـ 4 كيلومترات بفرصة تخصيص دراجاتهم بشرائط ملونة، وشرائط بوم بوم، وملصقات مخصصة في محطة "ركوب الدراجات والأسلوب". في الوقت نفسه، شهد مسار الـ 12 كيلومترًا عرضًا موسيقيًا مميزًا من قِبَل دي جي شوان ودي جي كول كاتس، واللذين سيحييان حفلًا موسيقيًا في "أنتولد دبي".