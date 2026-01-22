دراج بدبي.. كسور مضاعفة وفاتورة علاج بـ 400 ألف درهم

يواجه دراج هندي فاتورة مستشفى متزايدة وصلت إلى ما يقرب من 400 ألف درهم، بعد تعرضه لكسور متعددة في حادث مروري على شارع الشيخ محمد بن زايد (E311)، بالقرب من واحة دبي للسيليكون، في وقت مبكر من صباح الأحد (18 يناير).

ولا يزال أفيناش سيكويرا (36 عاماً) يرقد في مستشفى جامعة فقيه بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين كبريين، مع توقع إجراء المزيد من العمليات في الأيام المقبلة، وفقاً لما ذكرته عائلته لـ "خليج تايمز".

وبحسب العائلة، كان أفيناش قد انطلق قبل شروق الشمس في جولة جماعية روتينية يوم الأحد باتجاه حتا مع ستة دراجين آخرين. ونظراً لأن دراجته الخاصة كانت قيد الإصلاح، فقد استعار دراجة صديقه للقيام بهذه الجولة. ويُعد أفيناش دراجاً منتظماً في عطلات نهاية الأسبوع وعضواً في نادي ملاك "دوكاتي".

تفاصيل الحادث

سارت رحلة الذهاب والعودة بشكل طبيعي حتى اقتربت المجموعة من منطقة "ليوان"، القريبة من سكن أفيناش، حيث لاحظ أحد الدراجين تسرباً في "الرديتر" (مبرد المحرك). توقف الدراجون لتقييم المشكلة واعتقدوا أن حصىً متطايراً على الطريق قد ثقب المبرد، مما تسبب في التسريب. ولتجنب المزيد من الضرر، قررت المجموعة تبادل الدراجات ليتم نقل الدراجة المتضررة إلى ورشة قريبة، بينما واصل أفيناش طريقه إلى المنزل بدراجة أخرى.

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وقال أفيناش من سريره في المستشفى: "كان كل شيء على ما يرام حتى تلك اللحظة". وأضاف أنه بينما كان يقترب من منحنى بسيط على جسر بالقرب من ليوان، فقدت الدراجة فجأة تماسكها.

وتابع قائلاً: "لم أكن مسرعاً، فلم تكن سرعتي تتجاوز 50 كم/ساعة عند المنحنى. انزلقت الدراجة بشكل غير متوقع، وحاولت موازنتها لأنني لم أرغب في تحطمها، لكنها كانت ثقيلة جداً. وبمجرد أن فقدت السيطرة، سقطت الدراجة على ساقي".

وأظهرت التقارير الطبية التي اطلعت عليها "خليج تايمز" أن الحادث تسبب لأفيناش بكسور متعددة في كلتا ساقيه ووركه الأيمن. وقام المارة بإبلاغ خدمات الطوارئ، حيث نُقل بسيارة إسعاف إلى مستشفى جامعة فقيه، وبدأ الأطباء إجراءات الرعاية الطارئة للإصابات.