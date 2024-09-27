دخول سريع لمواطني الإمارات إلى الولايات المتحدة

"برنامج الدخول العالمي" هو مبادرة تسهل إجراءات الدخول إلى البوابات الأمريكية، سيسرع البرنامج عملية وصول المسافرين إلى الولايات المتحدة مع تعزيز الأمن.

وكمشارك معتمد في "برنامج الدخول العالمي"، يمكن للمسافرين تسجيل دخولهم على الفور في كشك خاص بالبرنامج في مرافق تسجيل الدخول المسبق للجمارك وحماية الحدود الأمريكية أو عند وصولهم إلى أي بوابة دخول أمريكية أخرى، مما يوفر عليهم الانتظار في الطوابير الطويلة والإجراءات الإضافية.

ومع ذلك، يجب على المشاركين في "برنامج الدخول العالمي" أن يحملوا تأشيرة أمريكية سارية لدخول البلاد.