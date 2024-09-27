دخول سريع لمواطني الإمارات إلى الولايات المتحدة
سيحصل مواطنو دولة الإمارات الحاصلين على تأشيرة دخول أمريكية قريباً على دخول سريع إلى الولايات المتحدة.
جاء ذلك بعد توقيع الإمارات والولايات المتحدة اتفاقية تشمل البلاد في "برنامج الدخول العالمي"، مما يسهل السفر عبر الحدود للمواطنين الإماراتيين، وسيتم تنفيذ البرنامج اعتباراً من أكتوبر 2024.
"برنامج الدخول العالمي" هو مبادرة تسهل إجراءات الدخول إلى البوابات الأمريكية، سيسرع البرنامج عملية وصول المسافرين إلى الولايات المتحدة مع تعزيز الأمن.
وكمشارك معتمد في "برنامج الدخول العالمي"، يمكن للمسافرين تسجيل دخولهم على الفور في كشك خاص بالبرنامج في مرافق تسجيل الدخول المسبق للجمارك وحماية الحدود الأمريكية أو عند وصولهم إلى أي بوابة دخول أمريكية أخرى، مما يوفر عليهم الانتظار في الطوابير الطويلة والإجراءات الإضافية.
ومع ذلك، يجب على المشاركين في "برنامج الدخول العالمي" أن يحملوا تأشيرة أمريكية سارية لدخول البلاد.
وكجزء من إطلاق هذه العملية التعاونية، ستبدأ حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة في تطوير واستكمال المعايير التي ستؤدي إلى مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كامل في "برنامج الدخول العالمي".
وقعت الحكومتان اتفاقية بين وزارة الداخلية الإماراتية ووزارة الأمن الداخلي الأميركية، والتي ستؤدي إلى إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة في "برنامج الدخول العالمي" الأميركي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات إلى الولايات المتحدة.
وقال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة سعادة يوسف العتيبة: "يمثل هذا الترتيب خطوة أخرى إلى الأمام في جهودنا المشتركة لتعزيز الأمن الثنائي وتسهيل التجارة والسفر".
وأضاف : "بمجرد أن تنتهي الإمارات والولايات المتحدة من المشاورات، سيتمكن المواطنون الإماراتيون الذين يتقدمون للبرنامج ويُوافق عليهم من دخول الولايات المتحدة باستخدام "برنامج الدخول العالمي" في 75 مطاراً في الولايات المتحدة ودول أخرى."