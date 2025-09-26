دحض للشائعات: الإمارات لم تحظر تأشيرات البنغلاديشيين

نصحت سفارة بنغلاديش لدى دولة الإمارات العربية المتحدة رعاياها في الإمارات بعدم الانخداع بالأخبار التي لا أساس لها من الصحة، وتوخي الحذر عند مشاركة الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا البيان الصادر عن البعثات البنغلاديشية في الإمارات العربية المتحدة، بعد أن ذكرت بعض وسائل الإعلام الإلكترونية أن الإمارات حظرت إصدار التأشيرات لبعض الجنسيات، بما في ذلك المواطنين البنغلاديشيين، للعام المقبل.

ننصح البنغلاديشيين المقيمين في بنغلاديش والإمارات العربية المتحدة بعدم الانسياق وراء هذه المنشورات التي لا أساس لها من الصحة. وتتوقع سفارة بنغلاديش في أبوظبي من الجميع توخي المزيد من الحذر عند نشر أو مشاركة الأخبار أو المعلومات، وفقًا لبيان صدر عنها.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة قواعد صارمة على وسائل التواصل الاجتماعي، تُجرّم نشر المعلومات المضللة أو الشائعات أو التشهير عبر الإنترنت. يُحظر على المقيمين عمدًا نشر أخبار كاذبة، أو تزوير وثائق أو فبركتها، أو نسبها زورًا إلى الآخرين. كما يُحظر عليهم نشر الشائعات أو تداول أخبار مضللة قد تُلحق الضرر بالنظام الاقتصادي للدولة.

أوضح سفير بنغلاديش لدى الإمارات طارق أحمد في وقت سابق أن التقارير المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية حول حظر الإمارات تأشيرة الدخول على المواطنين البنغلاديشيين لا تنسب إلى أي مسؤول حكومي إماراتي.

وفقًا لـ "جلوبال ميديا إنسايت"، يعيش في الإمارات العربية المتحدة حوالي 0.84 مليون مواطن بنغلاديشي، يمثلون 7.4% من سكان الدولة العربية. وهم ثالث أكبر جالية أجنبية بعد الهنود والباكستانيين، ويعملون في مختلف مجالات الحياة.

وقالت سفارة بنغلاديش في أبو ظبي إن المعلومات التي تداولها الموقع المذكور غير صحيحة وتم العثور على العديد من التناقضات في الموقع.

وقالت السفارة إن "السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة أكدت عدم صدور أي إعلان رسمي من الجهات المعنية بهذا الشأن".