دبي: 650 مليون درهم لتطوير محمية رأس الخور

كشفت بلدية دبي، الاثنين، عن مشروع تطوير محمية رأس الخور للحياة الفطرية، والذي يهدف إلى زيادة أعداد زوار المحمية ستة أضعاف، ليتراوح بين 250 ألفاً و300 ألف زائر سنوياً.

وأعلنت عن ترسية عقد المرحلة الأولى من المشروع الذي تبلغ قيمته 650 مليون درهم، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى بنهاية العام المقبل.