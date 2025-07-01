دبي: 650 مليون درهم لتطوير محمية رأس الخور

كشفت بلدية دبي، الاثنين، عن مشروع تطوير محمية رأس الخور للحياة الفطرية، والذي يهدف إلى زيادة أعداد زوار المحمية ستة أضعاف، ليتراوح بين 250 ألفاً و300 ألف زائر سنوياً.
وأعلنت عن ترسية عقد المرحلة الأولى من المشروع الذي تبلغ قيمته 650 مليون درهم، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى بنهاية العام المقبل.
محمية رأس الخور للحياة البرية هي محمية للأراضي الرطبة تقع بالقرب من مركز مدينة دبي، وتتميز بمزيج غني من المسطحات الملحية وأشجار المانغروف والبحيرات. وقد صُنفت كمحمية عالمية مهمة للطيور من قِبل منظمة حياة الطيور الدولية، وهي موطن لأكثر من 450 نوعًا من النباتات والحيوانات، مما يلعب دورًا حيويًا في التنوع البيولوجي الإقليمي.
تضم المحمية العديد من موائل الطيور على امتداد محيطها، حيث يمكن للزوار مشاهدة مجموعة واسعة من الطيور في بيئتها الطبيعية. يوفر موئل طيور الفلامنجو إطلالات على طيور الفلامنجو الكبيرة الشهيرة، بينما يوفر موئل المانغروف مشاهدة أنواع مثل البلشون الرمادي، والملاعق، والرفراف، وحتى عقاب السمك.
وأعلنت البلدية أن مشروع التطوير الجديد يتضمن في مرحلته الأولى زيادة المسطحات المائية داخل المكان بنسبة 144%، ليرتفع إجمالي مساحتها إلى 74 هكتاراً.
ولن تعمل هذه المبادرة على تعزيز الجمال الطبيعي للمحمية فحسب، بل من المتوقع أيضًا أن تحقق فوائد بيئية كبيرة، بما في ذلك زيادة امتصاص ثاني أكسيد الكربون بنسبة 60%.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إضافة 10 هكتارات من المسطحات الطينية (المسطحات الملحية)، مما يُسهم بشكل كبير في النظام البيئي والتنوع البيولوجي للمحمية. تُوفر هذه المسطحات الطينية أماكن تغذية حيوية للطيور المهاجرة، وتدعم مجموعة متنوعة من الحياة البحرية والنباتية.
ستركز المرحلة الثانية من التطوير على توسيع المساحات الخضراء، وزراعة النباتات المحلية، وتحسين البيئة الطبيعية لجذب المزيد من الحيوانات البرية. ومن المتوقع أن يعزز هذا دور المحمية كموقع بيئي وتعليمي رئيسي في المدينة.
علاوة على ذلك، سيتم تعزيز مرافق الزوار من خلال تطوير ممرات المشاة، ومخابئ الطيور، واللافتات التعليمية، مما يضمن أن يتمكن الجمهور من استكشاف المحمية بطريقة جذابة ومستدامة.