دبي: 6 محطات ذكية مع إنترنت مجاني وشحن الهواتف
تخيل وجود محطة يمكنك من خلالها شحن هاتفك، والحصول إلى إنترنت مجاني، وإيقاف دراجتك، وملء إطاراتها بالهواء - كل ذلك في مكان واحد.
استعرضت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مفهوم المحطات الذكية خلال مشاركتها في معرض جيتكس، بهدف تعزيز المرافق العامة في مختلف أنحاء الإمارة.
ومن المقرر أن تقوم الهيئة بنشر6 محطات ذكية مبتكرة في مواقع استراتيجية في مختلف أنحاء دبي، وستضم هذه المحطات شاشات ذكية تقدم مجموعة من الخدمات المصممة خصيصاً لتلائم مستخدمي وسائل النقل الحديثة.
وأكد "آرثر فان دي بول"، الرئيس التنفيذي لشركة "نكست جين انفرا" (NextGenInfra)، والمسؤول عن التصنيع وإعداد الذكاء الاصطناعي، على تعدد وظائف هذه المحطات: "بالإضافة إلى خدماتها الأساسية، قمنا بإنشاء شاشة تفاعلية تعمل بمنصة ذكية. تعمل هذه الشاشة مثل متجر التطبيقات، مما يسمح لهيئة الطرق والمواصلات والمطورين من جهات خارجية بإدراج التطبيقات. وتستخدم هيئة الطرق والمواصلات هذه الشاشة في الجداول الزمنية الرقمية والمساعدة في الوقت الفعلي، مما يجعلها أداة لا غنى عنها للمواطنين".
وأضاف: "من منظور السلامة، تم تجهيز هذه المحطات بأزرار طوارئ تربط المستخدمين مباشرة بمراكز الشرطة أو المراقبة في حالات الطوارئ. تم تصميم هذه المنصة لخدمة الجمهور بشكل فعال".
وبالإضافة إلى ذلك، يقول "فان دي بول": "تخيل وجود حملة حيث يمكن لكل 10 آلاف صورة شخصية يتم التقاطها في المحطة أن تكسب المستخدمين إعادة شحن بقيمة 50 درهماً على بطاقاتهم أو خصومات في دور السينما. تعد آلية المشاركة هذه مفتاحاً لإنشاء مساحة حيوية عامة".
وسينطلق التطبيق في منطقة البرشاء، مع خطط للتوسع إلى مواقع إضافية مع تطور البرنامج. وأشار "فان دي بول" إلى "أنه لدينا حالياً أربعة تطبيقات جاهزة، لكن لا حدود لإمكاناتنا. والفكرة هي جعل المعلومات متاحة أثناء التنقل، فإذا كنت على دراجة أو تنتظر حافلة، فيمكنك بسهولة نقل المحتوى من الشاشة إلى هاتفك بحركة بسيطة".