دبي: 6 محطات ذكية مع إنترنت مجاني وشحن الهواتف

وسينطلق التطبيق في منطقة البرشاء، مع خطط للتوسع إلى مواقع إضافية مع تطور البرنامج. وأشار "فان دي بول" إلى "أنه لدينا حالياً أربعة تطبيقات جاهزة، لكن لا حدود لإمكاناتنا. والفكرة هي جعل المعلومات متاحة أثناء التنقل، فإذا كنت على دراجة أو تنتظر حافلة، فيمكنك بسهولة نقل المحتوى من الشاشة إلى هاتفك بحركة بسيطة".