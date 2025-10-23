دبي: 6 دراهم للجرام ارتفاع أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 6 دراهم للجرام في التعاملات المبكرة صباح اليوم الخميس، حيث ارتفع المعدن النفيس فوق 4100 دولار للأوقية، معوضاً بعض الخسائر التي تكبدها في الأيام القليلة الماضية.
وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات تداول الذهب عيار 24 عند 496.5 درهم للجرام صباح الخميس، ارتفاعاً من 490.5 درهم للجرام عند إغلاق الأسواق الأربعاء.
وبالمثل، ارتفعت أسعار الذهب الأخرى عند افتتاح الأسواق، حيث تم تداول عيارات 22 و21 و18 عند 459.75 و440.75 و377.75 درهمًا للغرام على التوالي. وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 4,131.28 دولارًا للأونصة، بارتفاع نسبته 2%.
قال إيبك أوزكارديسكايا، المحلل الكبير في سويسكوت، إن ما قد يفسر بشكل أفضل عمليات بيع المعادن الثمينة يوم الأربعاء هو في الأساس حقيقة أن المعادن تتداول الآن في ظروف سوق مفرطة الشراء مع تقلبات متزايدة.
ارتفع مؤشر تقلب الذهب في أكتوبر/تشرين الأول إلى أعلى مستوى له منذ مارس/آذار 2022. وإذا استرشدنا بالتاريخ، فقد تراجع الذهب بنسبة 20% عقب تلك التقلبات الحادة. وفي ظل النشوة الأخيرة، وازدحام مراكز المضاربة الطويلة، وحالة الشراء المفرط، من المحتمل حدوث المزيد من التراجع في الأسعار، دون أن يُهدد ذلك دور الذهب في المحافظ الاستثمارية طويلة الأجل، على حد قولها.
وأضافت أوزكارديسكايا أن الذهب أصبح الأصل المفضل للمستثمرين العالميين - من الأفراد إلى المؤسسات والبنوك المركزية - الذين يسعون إلى الحماية من مخاوف الديون السيادية، والتوترات التجارية والجيوسياسية، والتضخم: العوامل التي أصبحت حقيقة واقعة اليوم.