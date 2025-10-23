دبي: 6 دراهم للجرام ارتفاع أسعار الذهب اليوم

ارتفع مؤشر تقلب الذهب في أكتوبر/تشرين الأول إلى أعلى مستوى له منذ مارس/آذار 2022. وإذا استرشدنا بالتاريخ، فقد تراجع الذهب بنسبة 20% عقب تلك التقلبات الحادة. وفي ظل النشوة الأخيرة، وازدحام مراكز المضاربة الطويلة، وحالة الشراء المفرط، من المحتمل حدوث المزيد من التراجع في الأسعار، دون أن يُهدد ذلك دور الذهب في المحافظ الاستثمارية طويلة الأجل، على حد قولها.