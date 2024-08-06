دبي: 52 ألف شهادة عدم ممانعة لمشاريع البنية التحتية

أصدرت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، 52 ألفا و571 شهادة، عبر نظام شهادات عدم الممانعة، لأعمال ومشاريع البنية التحتية بإمارة دبي، وذلك خلال النصف الأول من عام 2024، محققة بذلك نموا بلغ 13.4% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.

ويعكس هذا الإنجاز فعالية ومرونة تقديم الخدمات عبر منصة (شهادات عدم الممانعة الإلكترونية)، وجهود الهيئة نحو العمل على استمرارية العجلة التنموية الطموحة لدبي، وترسيخ موقع الإمارة على الخارطة الاقتصادية كمركز عالمي لتنافسية ومزاولة الأعمال.

وتعد شهادات عدم الممانعة الإلكترونية منصة متكاملة بإشراف من هيئة الطرق والمواصلات، وتضم 11 جهة خدمية مختلفة وذلك تحت مظلة واحدة، وذلك لإصدار شهادات عدم ممانعة موحدة لأعمال البنية التحتية في حرم الطريق، ويستغرق معدل إنجاز المعاملة الواحدة من ثلاثة أيام إلى سبعة أيام، وذلك بحسب طبيعة وحجم الأعمال.

وقال باسل إبراهيم سعد مدير إدارة حرم الطريق بمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، إن النصف الأول من عام 2024 شهد ارتفاعا ملحوظا في التقديم على شهادات عدم الممانعة، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في إمارة دبي، مشيرا إلى أن شهادات أعمال الطرق والمقاولات، نالت الحصة الكبرى من إجمالي الشهادات الصادرة وبنسبة بلغت 45.4%، ويعكس ذلك حجم الاقبال وازدهار الأعمال في شركات المقاولات والاستشارات الهندسية والتطوير العقاري، وتوزعت النسبة المتبقية على شهادات أعمال التصميم، وأعمال الحفر الاستكشافية، والخدمة المعلوماتية، وشهادات الإنجاز.

وأضاف سعد : يتميز النظام بسهولة الاستخدام ونجاحه في زيادة رضا المتعاملين، وتعزيز الاستدامة عبر الاستغناء عن التعاملات الورقية، وتقليل عدد زيارات المتعاملين لمراكز إسعاد المتعاملين؛ وقال إن الهيئة حرصت على التحسين المستمر في نظام شهادات عدم الممانعة الإلكتروني، ورفع جودة الخدمة وتسريع تقديمها، وبالتالي تسهيل مزاولة الشركات والمطورين العقاريين لمشاريعهم الإنشائية بإمارة دبي بديناميكية ومرونة عالية.

وأكد حرص هيئة الطرق والمواصلات على توثيق التعاون مع الجهات الخدمية والمعنية، لضمان استدامة مشروعات وأعمال البنية التحتية بإمارة دبي، حيث يضم نظام شهادات عدم الممانعة الإلكتروني كلا من الإدارات الداخلية بالهيئة، والجهات الحكومية (مزودي الخدمات) وهي بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، وشركة الاتحاد للقطارات، ومؤسسة الإمارات للأنظمة التبريد المركزي "امباور،" وهيئة دبي للتجهيزات، ووزارة الدفاع، ومطارات دبي، ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسي.