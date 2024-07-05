دبي: 5 مطاعم جديدة تنضم لقائمة "ميشلان"العالمية

الشيف جيسون، الذي جاء إلى الإمارات لأول مرة في أوائل الألفينيات، كشيف لمجموعة "جوردون رامزي"، قال أنّ الحصول على تقدير النجمتين هنا أمر مميز. وأضاف: "هذه المدينة مميزة. هنا التقيت بزوجتي وراودتنا فكرة مجنونة عن مطعم فاخر في الجزء العلوي من "جروسفينور هاوس"، والطريقة التي تطورت بها دبي خلال العشرين عاماً الماضية مذهلة".

وحافظت جميع المطاعم الثلاثة التي فازت بتصنيف النجمتين العام الماضي على تصنيفها هذا العام، وكذلك فعلت المطاعم ذات النجمة الواحدة الـ 11 اعتباراً من عام 2023. وتمت إضافة أربعة مطاعم جديدة إلى قائمة المطاعم الحاصلة على نجمة واحدة.

وتُمنح نجمة ميشلان للمطاعم التي تقدّم تجارب طعام استثنائية، بالاعتماد على خمسة معايير عالمية، ألا وهي: جودة المكوّنات، وتناغم النكهات، ومدى إتقان أساليب الطهي، وشخصية الشيف التي تنعكس في أطباقه، ودرجة اتّساق قائمة الطعام بأكملها وكافة الأطباق.