دبي: 5 مطاعم جديدة تنضم لقائمة "ميشلان"العالمية
ملأت دموع الفرح والتصفيقات الحارة والأحضان الدافئة كل مكان في النسخة الثالثة من دليل ميشلان دبي 2024. وقد لفت الشيف "جيسون أثرتون" كل الأنظار خلال الحدث حيث ظهر مطعمه (رو أون 45 Row on 45) لأول مرة في القائمة مع نجمتي ميشلان.
وانفجر فريقه بالهتاف واحتضن بعضهم البعض بينما كان يشق طريقه إلى المسرح لارتداء سترة الشيف الحائزة على نجمة ميشلان. وقال بصوت تغلب عليه المشاعر: "إنه حلم أصبح حقيقة. لقد عملت طاهياً لمدة ستة وثلاثين عاماً، ليس من السهل البقاء في المطبخ، عليك أن تعمل بلا كلل للحفاظ على المعايير للضيوف".
وخلال الحفل الرائع الذي أقيم في فندق "ون آند أونلي ون زعبيل"، تم إدراج خمسة مطاعم جديدة في القائمة المرموقة. وبذلك، أصبحت دبي موطناً لأربعة مطاعم حاصلة على نجمتي ميشلان و15 مطعماً حاصلاً على نجمة واحدة.
الشيف جيسون، الذي جاء إلى الإمارات لأول مرة في أوائل الألفينيات، كشيف لمجموعة "جوردون رامزي"، قال أنّ الحصول على تقدير النجمتين هنا أمر مميز. وأضاف: "هذه المدينة مميزة. هنا التقيت بزوجتي وراودتنا فكرة مجنونة عن مطعم فاخر في الجزء العلوي من "جروسفينور هاوس"، والطريقة التي تطورت بها دبي خلال العشرين عاماً الماضية مذهلة".
وحافظت جميع المطاعم الثلاثة التي فازت بتصنيف النجمتين العام الماضي على تصنيفها هذا العام، وكذلك فعلت المطاعم ذات النجمة الواحدة الـ 11 اعتباراً من عام 2023. وتمت إضافة أربعة مطاعم جديدة إلى قائمة المطاعم الحاصلة على نجمة واحدة.
وتُمنح نجمة ميشلان للمطاعم التي تقدّم تجارب طعام استثنائية، بالاعتماد على خمسة معايير عالمية، ألا وهي: جودة المكوّنات، وتناغم النكهات، ومدى إتقان أساليب الطهي، وشخصية الشيف التي تنعكس في أطباقه، ودرجة اتّساق قائمة الطعام بأكملها وكافة الأطباق.
قائمة المطاعم الفائزة:
نجمتين
إل ريستورانتي (محتفظ بها).
ستاي ليانيك ألينو (محتفظ بها).
تريسند ستديو (محتفظ بها).
رو أون 45.
نجمة واحدة
11 وودفاير (حافظ عليها).
المنتهى (حافظ عليها).
مطعم أرماني (حافظ عليها).
هاكاسان (حافظ عليها).
هوسيكي (محتفظ بها).
أوسيانو (حافظ عليها).
تاسكا لخوسيه أفيليز (حافظ عليها).
تورنو سوبيتو (حافظ عليها).
أفاتارا (حافظ عليها).
دينر لهيستون بلومنثال (حافظ عليها).
مونرايز (حافظ عليها).
سموكد روم.
ساجيتسو لتيتسويا.
لادام دي بيك دبي.
أورفلي براذرز.
بالنسبة لأورفلي براذرز، جاء الفوز بعد عامين من الانتظار حيث تم إدراجهم في فئة بيب غورماند. وفي خطاب قبول الجائزة بعد حصوله على جائزة النجمة الواحدة، أهدى الشيف محمد أورفلي الفوز لجميع الطهاة العرب.
لا دام دي بيك هو أول ظهور للشيف الشهير آن صوفي بيك وقد تمت مكافأتها بنجمة واحدة لمطبخها الفرنسي الحديث. وهي تُعد واحدة من النساء القليلات اللاتي حصلن على امتياز الحصول على ثلاث نجوم، بيك حاصلة حالياً على 10 نجوم ميشلان.
الفائزون الآخرون
بالإضافة إلى مكافآت النجمة واحدة والنجمتين، قام دليل ميشلان دبي أيضاً بتكريم العديد من المطاعم الأخرى لإنجازاتها المختلفة. اختار المفتشون المجهولون التابعون للمنظمة إجمالي 106 مؤسسات، تغطي 35 نوعاً مختلفاً من المأكولات.
وتمت إضافة ستة مطاعم جديدة إلى قائمة بيب غورماند التي تعترف بجودة الطهي بأسعار معقولة. وهذه المطاعم هي: بيرينجاك وديو جاستروبار وهو لي كو وكونجيكي هوتوجيسو وريف جابنيز كوشياكي بهيلز مول وريفلري.
تم الاحتفاظ بتقدير نجمة ميشلان الخضراء من قبل بوكا ولوي وتيبل.
ذهبت جائزة افتتاح العام إلى ذا جيلد، والتي وفقاً للمفتشين قدمت شيئاً جديداً ومختلفاً للجميع. ذهبت جائزة خدمة ميشلان إلى أبيشايا خوسمان، ودوانجداي لبولان لأسلوبها الدافئ للغاية، بينما حصل مايكل مبوفو من سيليبريتيز لمورو كولاجيرو على مكافأة الساقي.
وقد حصل على جائزة الشيف الشاب جيسوس لوباتو سواريز البالغ من العمر 30 عاماً، والذي أدى عمله الاستثنائي في سموكد روم أيضاً إلى حصول المطعم على نجمة ميشلان الأولى.
لمحة سريعة عن دليل ميشلان دبي 2024:
4 مطاعم حاصلة على نجمتي ميشلان (واحد جديد).
15 مطعماً حاصلاً على نجمة ميشلان واحدة (4 جديدة).
3 مطاعم حاصلة على نجمة ميشلان الخضراء.
18 مطعم في فئة بيب جورماند (6 جديدة).