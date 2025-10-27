دبي: 5 خطوات ضرورية للنجاة عند تعطل مثبت السرعة

يقول الخبراء إن أعطال نظام "مثبت السرعة" (Cruise Control) نادرة ولكن يمكن أن تحدث في كل من السيارات الجديدة والقديمة. وقد تنشأ المشكلات بسبب أعطال ميكانيكية، أو أخطاء إلكترونية، أو حتى الحرارة الشديدة.

وقالت سيدة عائشة عاطف، فنية سيارات معتمدة: "الآلات ليست قابلة للتنبؤ دائماً، وقد يمنع عطل أو خطأ بسيط النظام من الاستجابة كما ينبغي".

وأضافت: "في السيارات القديمة، يمكن أن يكون سبب المشكلة هو الأسلاك الرديئة أو الفيوز المحترق. ومع ذلك، خلال عملي في صيانة المركبات، لم أصادف بعد حالة يكون فيها مثبت السرعة عالقاً (تماماً)".

عندما يصبح التحكم في خطر

في الأسبوع الماضي، أنقذت شرطة دبي سائقة بعد أن تعطل مثبت السرعة في سيارتها أثناء قيادتها على شارع الإمارات باتجاه أبوظبي. استجابت دوريات الشرطة للحادث في غضون دقائق، مما أدى إلى تجنب وقوع حادث محتمل.