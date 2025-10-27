دبي: 5 خطوات ضرورية للنجاة عند تعطل مثبت السرعة

يقول الخبراء إن أعطال نظام "مثبت السرعة" (Cruise Control) نادرة ولكن يمكن أن تحدث في كل من السيارات الجديدة والقديمة. وقد تنشأ المشكلات بسبب أعطال ميكانيكية، أو أخطاء إلكترونية، أو حتى الحرارة الشديدة.
وقالت سيدة عائشة عاطف، فنية سيارات معتمدة: "الآلات ليست قابلة للتنبؤ دائماً، وقد يمنع عطل أو خطأ بسيط النظام من الاستجابة كما ينبغي".
وأضافت: "في السيارات القديمة، يمكن أن يكون سبب المشكلة هو الأسلاك الرديئة أو الفيوز المحترق. ومع ذلك، خلال عملي في صيانة المركبات، لم أصادف بعد حالة يكون فيها مثبت السرعة عالقاً (تماماً)".
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
في الأسبوع الماضي، أنقذت شرطة دبي سائقة بعد أن تعطل مثبت السرعة في سيارتها أثناء قيادتها على شارع الإمارات باتجاه أبوظبي. استجابت دوريات الشرطة للحادث في غضون دقائق، مما أدى إلى تجنب وقوع حادث محتمل.
وقال خبير السيارات سوديب كوشي إن الآليات الحلقية مثل مثبت السرعة يمكن أن تتعطل بسبب خلل. وأوضح: "أي مكون إلكتروني معطل، أو فيوز محترق، أو حتى مصباح فرامل تالف يمكن أن يتسبب في مشكلة بمثبت السرعة". وأضاف: "حتى مستشعر سرعة معطوب أو مشكلة في الأسلاك يمكن أن يسبب ذلك".
أشارت جوانا بيرغن، مؤسسة "فريق ميكانيك الفتيات"، إلى أن السيارات الأحدث معرضة لخطر مثل هذه الأعطال. وقالت: "مع التكنولوجيا الجديدة، هناك المزيد من المستشعرات والإلكترونيات، مما يعني أيضاً المزيد من المشاكل". وأضافت: "التقنيات الأحدث مثل مثبت السرعة التكيفي (Adaptive Cruise Control) أكثر تعقيداً وتعتمد بشكل كبير على المستشعرات. وبما أننا نعيش في بلد حار، فإن الحرارة الشديدة يمكن أن تؤثر أحياناً على المكونات الكهربائية أو المستشعرات".
وشددت بيرغن على أهمية التزام الهدوء أثناء فشل مثبت السرعة. وقالت: "معرفة كيفية التصرف بشكل صحيح أمر بالغ الأهمية. وهذا يمكن أن يمنع وقوع حادث خطير".
في يوليو من هذا العام، أنقذت شرطة دبي بالمثل سائقاً آخر كان يسير على شارع الشيخ محمد بن زايد بعد تلقي بلاغ عاجل حول مركبة لا تستجيب لدواسة البنزين أو الفرامل.
حددت سيدة الخطوات التي يجب على السائقين اتخاذها إذا تعطل مثبت السرعة:
الانتقال إلى ناقل الحركة (الترس/الغيارات): إذا لم تستجب الفرامل، يجب على السائق الانتقال إلى ناقل الحركة ومحاولة تحويل الترس إلى الوضع المحايد (Neutral / N).
التزام الهدوء والتركيز: "أي سائق يقع في هذا الموقف سيصاب بالذعر. من المهم أن تتذكر إبقاء كلتا يديك على عجلة القيادة".
تغيير المسار: "إذا سمح الموقف، يجب عليهم الانتقال إلى مسار أبطأ"، مشيرة إلى أن الطرق السريعة لا يمكن التنبؤ بها.
وأضافت أنه عند تحويل الترس إلى الوضع المحايد، يحدث فصل بين قوة المحرك والعجلات. وقالت: "تبدأ العجلة في التباطؤ من تلقاء نفسها".
وكان العميد جمعة سالم بن سويعدان، مدير الإدارة العامة للمرور، قد نصح سائقي السيارات في وقت سابق بالبقاء هادئين في مثل هذه المواقف، وربط أحزمة الأمان، وتشغيل أضواء الخطر، والاتصال بالرقم 999 لطلب المساعدة. وإلى جانب محاولة تحويل الترس إلى الوضع المحايد، قال إنه يجب على السائقين إطفاء المحرك وإعادة تشغيله أو الضغط بثبات على الفرامل حتى تتوقف السيارة.
أكدت سيدة على أهمية الصيانة الدورية للسيارة، حيث "تتدهور المواد بمرور الوقت".
وأوضحت: "قد يكون التآكل والتلف صعب الاكتشاف. حتى فنيون مثلنا قد يواجهون صعوبة في تحديد المشكلة. تتطلب المشكلات الكهربائية الكثير من الفحص العميق. إذا لم تتم صيانة السيارة بشكل صحيح ولم يتم إجراء الفحوصات الصحية بشكل متكرر، فإن العوامل الخارجية والداخلية يمكن أن تؤدي إلى أعطال مفاجئة".
من جهته، أضاف سوديب أنه يجب على السائقين اختبار الأداء الطبيعي لمثبت السرعة على سرعة منخفضة قبل استخدامه على سرعات أعلى. وقال: "قد يستغرق الأمر دقيقة أو نحو ذلك، لكنه يضمن السلامة وراحة البال قبل ضبط مثبت السرعة في رحلة طويلة". واختتم بالقول: "من المهم جداً أيضاً فهم طبيعة مثبت السرعة التكيفي في سيارتك".