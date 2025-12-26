دبي: 48 عرضاً للألعاب النارية في 40 موقعاً لإضاءة ليلة رأس السنة 2026

في الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري، ستتألق دبي بـ 48 عرضاً مذهلاً للألعاب النارية موزعة على 40 موقعاً مختلفاً، ارتفاعاً من 36 موقعاً في العام الماضي، لاستقبال العام الجديد 2026، حسبما أعلنت لجنة تأمين الفعاليات في مؤتمر صحفي اليوم.

ولضمان التنفيذ الآمن لهذا العرض الاستثنائي، ستنشر الإمارة أكثر من 23,000 عنصر أمن، مع تنسيق الجهود بين 55 جهة حكومية وخاصة، في ما وصفه المسؤولون بأنه العملية الأكثر شمولاً لتأمين ليلة رأس السنة في تاريخ دبي.

سيتم دعم هذه الاحتفالات الضخمة ببنية تحتية أمنية وطبية ونقليات واسعة النطاق للتعامل مع ملايين السكان والسياح المتوقع تجمعهم في أنحاء المدينة.

ستقود العمليات الأمنية قوة مكونة من 9,884 ضابطاً من شرطة دبي، يدعمهم 13,502 من أفراد الأمن الخاص. كما سيتم دعم القوة بـ 1,625 دورية أمنية، و36 دورية دراجات هوائية، و34 دورية خيالة، و53 قارب إنقاذ بحري لضمان التغطية الشاملة براً وبحراً.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

نقل سلس وجاهزية طبية

ولإدارة الحشود الهائلة، ستقوم هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) بتشغيل أسطول يضم 14,000 سيارة أجرة، و1,300 حافلة عامة، و107 قطارات مترو، يديرها 5,565 موظفاً من الهيئة. أما بالنسبة لحالات الطوارئ الطبية، فسيتم وضع 236 سيارة إسعاف، و635 مسعفاً، و1,900 كادر طبي في حالة تأهب قصوى، مع تجهيز 12 مستشفى وعيادة خارجية للتعامل مع أي حوادث.

كما سيكون للدفاع المدني حضور بارز من خلال 1,754 موظفاً و165 مركبة جاهزة للاستجابة لأي طوارئ.