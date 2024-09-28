دبي: 33 عاماً وينجو من ثلاث سكتات قلبية في ساعة

كما أكد الدكتور عساف على أهمية التعرف على الانزعاج الذي ينتشر إلى الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو المعدة. وقال الدكتور عساف: "الأعراض المصاحبة مثل الغثيان أو القيء، وخاصة عندما تكون مرتبطة بألم في الصدر، وكذلك الدوار أو الدوخة التي قد تؤدي إلى الإغماء، هي علامات تحذيرية بالغة الأهمية. كما أن التعب غير المبرر والتعرق الغزير، وخاصة عندما يحدثان مع أعراض أخرى، هي مؤشرات أخرى على أن هناك شيئًا ما قد يكون خطأ. إذا ظهرت أي من هذه الأعراض، فمن الأهمية بمكان طلب العناية الطبية على الفور".