دبي: 32 حالة وفاة بسبب الانحراف المفاجئ للمركبة

كما أوضحت تعقيدات مخالفات المرور. وقالت: "يتساءل العديد من السائقين عن سبب حصولهم على مخالفات لتغيير المسارات عندما تكون الخطوط مكسورة. من الأهمية بمكان أن نفهم أنه على الرغم من حالة الطريق، فإن الانتقال بين المسارات في حركة المرور المزدحمة يمكن أن يؤدي إلى حوادث خطيرة. إنها ليست مجرد مسألة قانونية بل أخلاقية وعقلية سليمة".