دبي 2026.. "عقارات الخارطة" حصة الأسد في سوق الاستثمار

من جانبه، صرح لويس هاردينغ، الرئيس التنفيذي لشركة "بتر هومز" (Betterhomes): "الطلب يميل بوضوح نحو المعروض الجديد، خاصة في قطاع الشقق".

وتوفر العقارات على الخارطة في دبي عوائد أعلى للمستثمرين مقارنة بالعقارات الجاهزة. وبالنسبة للمشاريع التي اقتربت من الانجاز، تستمر الأسعار في الارتفاع. أما فيما يتعلق بسوق العقارات الجاهزة، فيمكن للسكان توفير تكاليف الإيجار من خلال التملك.

ووفقاً لبيانات "بتر هومز"، هيمن نشاط البيع على الخارطة في عام 2025 مجدداً، حيث شكل 65% من إجمالي المعاملات و53% من القيمة الإجمالية، مدفوعاً بشكل أساسي بالشقق. وارتفعت مبيعات الشقق بنسبة 29% لتصل إلى 325 مليار درهم، بينما ساهمت الفلل والتاون هاوس بمبلغ 221 مليار درهم، بزيادة قدرها 26%.

وفي عام 2024، دخلت السوق حوالي 145,000 وحدة جديدة على الخارطة خلال العام، بمتوسط 400 وحدة يومياً. واستمر هذا القطاع المزدهر في الهيمنة على سوق دبي العقاري في 2024، حيث كانت المبيعات أعلى بأربع مرات من مستويات ما قبل جائحة كوفيد، وفقاً لبيانات "كافنديش ماكسويل".

وقال جون ليونز، العضو المنتدب لشركة "إيسباس ريل استيت" (Espace Real Estate): "في النصف الثاني من عام 2025، استمر سوق العقارات في دبي، بشقيه السكني والتجاري، في إظهار مرونة ونمو ملحوظين. ظلت أحجام التداولات قوية، مدعومة بطلب مستدام عبر الأصول العقارية على الخارطة والجاهزة والتجارية".

وخلال النصف الثاني من عام 2025، تصدرت شركة "بن غاطي" قطاع العقارات على الخارطة بإطلاق أكثر من 13,000 وحدة، تلتها "داماك العقارية" بـ 6,588 وحدة، ثم "إعمار" بـ 6,262 وحدة.