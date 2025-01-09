دبي : 20%ارتفاع أقساط التأمين مع تغطية الأسنان والصحة العقلية

وأوضحت تشوهان أن شركات التأمين تعمل على مراجعة أقساط التأمين والفوائد لاستيعاب إدراج خيارات التغطية الإضافية، مثل رعاية الأسنان، والفحوصات الصحية العقلية، وغسيل الكلى وغير ذلك الكثير. وأضافت: "في حين أن هذا قد يؤدي إلى زيادة أقساط التأمين، فإن الجانب الإيجابي هو أن هذه التغييرات تجعل السياسات أكثر شمولاً، وتوفر الحماية في مجالات لم تكن مغطاة من قبل، مما يضمن نهجًا أكثر شمولاً للرعاية الصحية".