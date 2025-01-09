دبي : 20%ارتفاع أقساط التأمين مع تغطية الأسنان والصحة العقلية
سيتعين على سكان دبي والشركات فيها أن يدفعوا ما يصل إلى 20 في المائة أكثر مقابل تأمينهم الصحي، لكن شركات التأمين أضافت بعض المزايا الرئيسية مثل رعاية الأسنان والطب النفسي وزرع الأعضاء وغسيل الكلى في الحزم الجديدة المحدثة.
ويشير المسؤولون التنفيذيون في الصناعة إلى أن هذه الفوائد "تجعل التأمين الصحي أكثر شمولاً" بالنسبة لمشتري السياسات.
وكما ذكرت صحيفة خليج تايمز في وقت سابق، دخلت هذه التكاليف والفوائد الجديدة حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، في أعقاب التحديثات التنظيمية الأخيرة التي فرضت مزايا إضافية وتعديلات على جدول المزايا في خطط التأمين الصحي.
قال "أفيناش بابور"، الرئيس التنفيذي لشركة Insurancemarket.ae، إن بعض شركات التأمين قامت بمراجعة أسعارها بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 في المائة، وهو ما يعكس على الأرجح تجربتها الخاصة في المطالبات اعتبارًا من عام 2024. ومع ذلك، فإن هذه التغييرات ليست موحدة عبر جميع شركات التأمين أو السياسات.
وقال إن بعض شركات التأمين قامت بمراجعة أقساط التأمين، وخاصة في مجال التأمين الصحي، في حين أبقت شركات أخرى على أسعارها الحالية. وتعتمد هذه الاختلافات إلى حد كبير على خبرة شركات التأمين الفردية في التعامل مع المطالبات واستراتيجية السوق. وقد تغيرت أسعار الخطط الأساسية والمعززة لشركة تأمين واحدة، بزيادة بلغت نحو 20%. ويبدو أن هذا تعديل مستهدف وليس اتجاهاً يؤثر على جميع شركات التأمين.
قال معين الرحمن، المدير التنفيذي لشركة يونيتراست للتأمين، إن أقساط التأمين الصحي لكل من السياسات الأساسية والمعززة زادت بنحو 20 في المائة مع قيام حوالي 75 في المائة من الشركات بمراجعة الأسعار.
وقالت "توشيتا تشوهان"، رئيسة أعمال التأمين الصحي والتأمين على السيارات في Policybazaar.ae، إن أقساط التأمين الصحي شهدت زيادة تصل إلى 20 في المائة.
وأضافت أن "التأمين الصحي، سواء للأفراد (المستقلين) أو الشركات، سيشهد أقساطًا أعلى بسبب التغييرات التنظيمية الأخيرة. وتؤكد لوائح التأمين الصحي المحدثة التي وضعتها الحكومة على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وجودتها. وعلى الرغم من أن هذه التعديلات مفيدة، إلا أنها دفعت إلى الحاجة إلى تعديل أقساط التأمين لاستيعاب التغطية المتزايدة".
فوائد
وأوضحت تشوهان أن شركات التأمين تعمل على مراجعة أقساط التأمين والفوائد لاستيعاب إدراج خيارات التغطية الإضافية، مثل رعاية الأسنان، والفحوصات الصحية العقلية، وغسيل الكلى وغير ذلك الكثير. وأضافت: "في حين أن هذا قد يؤدي إلى زيادة أقساط التأمين، فإن الجانب الإيجابي هو أن هذه التغييرات تجعل السياسات أكثر شمولاً، وتوفر الحماية في مجالات لم تكن مغطاة من قبل، مما يضمن نهجًا أكثر شمولاً للرعاية الصحية".
وقال أفيناش بابور إن بعض شركات التأمين قدمت مزايا جديدة لتتماشى مع المتطلبات المحدثة من هيئة الصحة بدبي.
وأوضح أن هذه المزايا تشمل تغطية معززة للاحتياجات الحرجة مثل زراعة الأعضاء (حتى 100 ألف درهم للمستفيدين فقط)، وغسيل الكلى (حتى 60 ألف درهم)، وتكاليف الأدوية والعقاقير السنوية (حتى 2500 درهم، مقتصرة على المنتجات الصيدلانية). وبالمثل، تمت إضافة الاستشارة الخارجية للصحة العقلية بتغطية تصل إلى 800 درهم، وفوائد الأسنان حتى 500 درهم، وتكاليف إعادة الجثمان إلى الوطن لنقل الرفات حتى 5000 درهم. وتصاحب هذه التحسينات حدود التأمين المشترك، مثل 20 في المائة لزراعة الأعضاء وغسيل الكلى، و30 في المائة للاستشارة الخارجية والأدوية الموصوفة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة Insurancemarket.ae: "لم تقم جميع شركات التأمين بتعديل أقساطها على الرغم من إضافة هذه المزايا، ولكن بعضها قامت بمراجعة الأسعار لتعكس هذه التغييرات".