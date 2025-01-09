دبي: 10 مدارس جديدة مع نمو أعداد الطلاب المسجلين
بهدف تلبية احتياجات سكان دبي المتزايدين والمتنوعين، تم افتتاح عشر مدارس خاصة جديدة في الإمارة خلال العام الدراسي 2024-2025، بما يتماشى مع استراتيجية دبي التعليمية E33. وقد أبرز تقرير جديد نشرته هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي (KHDA).
وتستهدف الإمارة إنشاء ما لا يقل عن 100 مدرسة خاصة جديدة بحلول عام 2033.
وبحسب التقرير، ارتفع عدد الطلاب المسجلين بنسبة 6% في العام الدراسي 2024-2025، ليصل إلى إجمالي 387.441 طالباً في 227 مدرسة خاصة.
وأكدت مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي عائشة ميران أن دبي لا تزال وجهة جاذبة للعائلات والمعلمين على حد سواء، وقالت: "إن النمو في تسجيل الطلاب، بمن فيهم الطلاب الإماراتيون، إلى جانب توسعة المدارس الجديدة، يعكس قوة النظام البيئي التعليمي في المدينة.
"ستواصل استراتيجية E33 دفع هذا القطاع إلى الأمام من خلال خلق بيئة متنوعة وشاملة حيث يمكن لكل طالب - بغض النظر عن خلفيته أو قدرته - الوصول إلى تعليم عالي الجودة وتطوير المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في عالم معولم."
وتقدم المدارس الخاصة في دبي 17 منهجاً دراسياً مختلفاً. ويظل المنهج البريطاني الخيار الأول، حيث التحق به أكثر من ثلث الطلاب (37%)، يليه المنهج الهندي (26%)، والمنهج الأمريكي (14%)، والبكالوريا الدولية (7%)، والمنهج البريطاني/البكالوريا الدولية الهجين (4%)، في المراكز الخمسة الأولى من بين أفضل خمسة مناهج دراسية.
وكشفت البيانات أيضاً عن أن 33210 طالباً إماراتياً مسجلين في المدارس الخاصة في دبي، حيث يعتبر المنهج الأمريكي الخيار الأكثر شعبية بينهم، يليه المنهج البريطاني والمناهج الدولية. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية E33 في تمكين الطلاب الإماراتيين من خلال توفير إمكانية الوصول إلى تعليم عالمي المستوى، وتعزيز رفاهية الطلاب، وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة.
وتظل دبي أيضاً وجهة مرغوبة للمعلمين الدوليين، حيث يعمل الآن 27,284 معلماً في المدارس الخاصة بالإمارة، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالعام الدراسي السابق.