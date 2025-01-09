دبي: 10 مدارس جديدة مع نمو أعداد الطلاب المسجلين

وكشفت البيانات أيضاً عن أن 33210 طالباً إماراتياً مسجلين في المدارس الخاصة في دبي، حيث يعتبر المنهج الأمريكي الخيار الأكثر شعبية بينهم، يليه المنهج البريطاني والمناهج الدولية. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية E33 في تمكين الطلاب الإماراتيين من خلال توفير إمكانية الوصول إلى تعليم عالمي المستوى، وتعزيز رفاهية الطلاب، وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة.