"دبي ووك"يعزز نمط الحياة الصحية ويقلل التلوث

وأشارت أشفق إلى أن زيادة مساحات المشي يمكن أن تعزز نمط حياة أكثر صحة للمجتمع. "من خلال توفير مساحات للمشي يسهل الوصول إليها، تتحسن الصحة العامة، مما يعود بالنفع على الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن الذين يتنقلون في المجتمع. كما أن تقليل الاعتماد على السيارات من شأنه أن يقلل من حركة المرور وتلوث الهواء، مما يساهم في أسلوب حياة أكثر مراعاة للبيئة".