"دبي ووك":خطة طموحة لتعزيز التنقل السلس وتقليل الإنبعاثات

وأضافت الدكتورة مينينديز أن هذا من شأنه أن يساعد في حل الاختناقات المرورية في الإمارة، مشيراً إلى أنه: "يجب استكمال ذلك بتوسيع وسائل النقل العام (على سبيل المثال، نظام الحافلات)، فضلاً عن وسائل نقل أكثر نشاطاً (مثل توسيع وتحسين البنية التحتية للمشي وركوب الدراجات وغيرها من أشكال التنقل الصغيرة) وتوفير مفاهيم أكثر مرونة (مثل المركبات المشتركة والنقل عند الطلب) بمساعدة تقنيات المركبات الجديدة".