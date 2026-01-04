دبي ومحمد بن راشد.. عشرون عاماً من السباق مع المستقبل

قبل عشرين عامًا، في 4 يناير، تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قيادة الإمارة ووضع رؤية من شأنها إعادة تعريف ما يمكن أن تصبح عليه المدينة. تحت قيادته، تطورت دبي إلى مكان لا يعرف الطموح فيه حدودًا حيث يتم تحويل المستحيل بشكل روتيني إلى واقع.
من استكشاف الفضاء إلى تشكيل بنية تحتية عالمية المستوى، قاد سموه بإيمان لا يتزعزع في الإمكانات. لقد وضع نهجه المستقبلي دبي كمعيار عالمي للابتكار والمرونة والمدن الجاهزة للمستقبل.
إليكم بعض الإنجازات التي شهدتها الإمارة تحت قيادته الحكيمة والتي تستمر في عكس إرثه الدائم.
1. مركز محمد بن راشد للفضاء (MBRSC)
تأسس في عام 2006 مع خمسة مهندسين فقط، ويمثل المركز دخول دبي في سباق الفضاء العالمي. من وضع أول رائد فضاء إماراتي في الفضاء إلى إطلاق مهمة الإمارات القمرية، كان المركز يقود مهام تضع العلماء المحليين بين كبار المبتكرين في الفضاء في العالم.
2. دبي العطاء
أطلقت لتحسين الوصول إلى التعليم الجيد في جميع أنحاء العالم، تعكس دبي العطاء إيمان سموه بأن التنمية المستدامة تبدأ بتمكين الأطفال من خلال التعلم. منذ إنشائها، أثرت المنظمة على أكثر من 116 مليون حياة من خلال 260 برنامجًا، و48 مبادرة للدعوة، و40 برنامجًا بحثيًا في 60 دولة نامية. بحلول نهاية عام 2024، كانت قد صرفت مليار درهم نحو تدخلاتها البرمجية.
3. أتلانتس، النخلة
يقع في نخلة جميرا الأيقونية - التي كانت فكرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - كان أتلانتس أكثر من مجرد منتجع فاخر. مع غرفه الفندقية تحت الماء، والمطاعم المعترف بها عالميًا، وحديقة الألعاب المائية، أصبح رمزًا يشير إلى وصول دبي كقوة عالمية في السياحة والضيافة. عند افتتاحه، تم عرض عرض ضوئي للصور المتحركة على الفندق وتم إطلاق 100,000 من الألعاب النارية استمرت لمدة 15 دقيقة.
4. مترو دبي
في عام 2009، أصبحت دبي موطنًا لأول شبكة قطارات نقل سريع في المنطقة. منذ ذلك الحين، قدمت وسائل نقل عامة مستدامة وفعالة لملايين الركاب من خلال شبكة تمتد على خطين وأكثر من 54 محطة. حاليًا، يجري بناء الخط الأزرق ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2029.
5. برج خليفة
أطول مبنى في العالم يقف كرمز لفلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: لا تضع حدودًا، تحدى المستحيل، واطمح لأعلى من البقية. منذ افتتاحه في 4 يناير 2010، استمر المبنى في تحطيم الأرقام القياسية وجذب ملايين السياح كل عام.
6. رؤية دبي الخضراء
من أهداف الطاقة النظيفة إلى طموحات الصفر الصافي، وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الاستدامة في قلب استراتيجية دبي للتنمية طويلة الأجل.
7. جزيرة بلوواترز
تمت الموافقة عليها في عام 2013 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعكس جزيرة بلوواترز قدرة دبي على إعادة ابتكار مشهدها الحضري باستمرار. موطن لعجلة عين دبي الأيقونية ومتحف مدام توسو للشمع، تعد الجزيرة إضافة أخرى إلى إنجازات الإمارة.
8. مهمة الإمارات إلى المريخ (مسبار الأمل)
صنع مسبار الأمل التاريخ بوصوله إلى المريخ، ملهمًا جيلًا من الشباب العربي ومحققًا إنجازًا علميًا للمنطقة. شارك أكثر من 200 عالم ومهندس إماراتي في المشروع الذي جعل الإمارات أول دولة عربية تصل إلى المريخ وثاني دولة تدخل بنجاح مدار المريخ من المحاولة الأولى بعد الهند.
9. مبادرات محمد بن راشد العالمية
تعد واحدة من أكبر الشبكات الإنسانية والتنموية في المنطقة، وتجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتحسين العالم العربي من خلال العمل الإنساني والتنموي والمجتمعي. تتكون من أربعة قطاعات أساسية لتحسين حياة الإنسان: مكافحة الفقر والمرض، نشر المعرفة، تمكين المجتمعات، وريادة الأعمال والابتكار للمستقبل.
10. قناة دبي المائية
يمتد الممر المائي الصناعي بطول 3.2 كم من خور دبي في دبي القديمة إلى الخليج التجاري. وقد حول مشروع القناة مشهد المدينة، معززًا الاتصال وعروض نمط الحياة وتطوير الواجهة البحرية.
11. مراكز الشرطة الذكية
تعمل على مدار الساعة دون تدخل بشري، وتظهر مراكز الشرطة الذكية التزام دبي بالابتكار والكفاءة والسلامة العامة.
12. برنامج التأشيرة الذهبية
عزز برنامج الإقامة طويلة الأمد مكانة دبي كمركز عالمي للمواهب والمستثمرين ورواد الأعمال والمبدعين. منذ إطلاقه في عام 2019، تم منحه لعدة مهن تعتبر مركزية لنمو الإمارة.
13. مشاريع الإسكان الوطنية
أكدت مبادرات الإسكان واسعة النطاق على تركيز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الاستقرار الاجتماعي وجودة الحياة للأسر الإماراتية.
14. معهد محمد بن راشد للأبحاث الطبية
تم إطلاق المعهد في ذروة جائحة كوفيد باستثمار أولي قدره 300 مليون درهم يركز على تجهيز الباحثين المتخصصين وتمويل المشاريع العلمية.
15. إكسبو 2020 دبي
أول معرض إكسبو عالمي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، إكسبو 2020 أظهر قدرة دبي على توحيد العالم حول التقدم والتعاون.
16. متحف المستقبل
يُعد المتحف معلمًا معماريًا وفكريًا، ويجسد رؤية دبي للحكم المستقبلي والتكنولوجيا والإمكانات البشرية. في قلب طموح الإمارة للمستقبل، يتحدث المبنى الأيقوني 'العربية' وواجهته هي لوحة لقصائد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
17. نخلة جبل علي
أكد إحياء نخلة جبل علي ثقة دبي في النمو طويل الأمد وسمعتها في التطوير الحضري الضخم. في عام 2023، وافق الشيخ محمد على الخطة الرئيسية للمشروع في مايو 2023. من المقرر الانتهاء منه في عام 2028، وسيكون ضعف حجم نخلة جميرا
18. توسعة مطار آل مكتوم الدولي
من المقرر أن يصبح أكبر مطار في العالم، تعزز التوسعة دور دبي كمركز عالمي للطيران واللوجستيات.
19. دبي كعاصمة للشركات الناشئة
من خلال الإصلاحات التنظيمية ومنصات التمويل ومراكز الابتكار، ساعد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تحويل دبي إلى واحدة من أكثر النظم البيئية للشركات الناشئة ديناميكية في العالم.
20. قيادة تُعرف بالأفعال
بعيدًا عن المشاريع والسياسات، يبقى الإرث المميز لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو أسلوب قيادته - جريء، حاسم وموجه بلا هوادة نحو المستقبل.