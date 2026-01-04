دبي ومحمد بن راشد.. عشرون عاماً من السباق مع المستقبل

قبل عشرين عامًا، في 4 يناير، تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قيادة الإمارة ووضع رؤية من شأنها إعادة تعريف ما يمكن أن تصبح عليه المدينة. تحت قيادته، تطورت دبي إلى مكان لا يعرف الطموح فيه حدودًا حيث يتم تحويل المستحيل بشكل روتيني إلى واقع.