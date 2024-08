دبي: وفاة رئيس الطهاة السويدي بعد هجوم في لندن

كان إمنيتو، وهو مواطن سويدي يعيش في دبي، يزور لندن في رحلة عمل. عمل كرئيس طهاة في مطعم The Brasserie في نادي الفنون بدبي، وشغل مناصب سابقة في مؤسسات لندنية مرموقة، بما في ذلك مطعم Oblix في The Shard ومطعم The Savoy Grill. ووفقًا لموقع نادي الفنون بدبي على الإنترنت، فقد تدرب أيضًا تحت إشراف طهاة مشهورين مثل آلان دوكاس وجوردون رامزي وماركوس ويرينج.