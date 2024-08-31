دبي: وفاة رئيس الطهاة السويدي بعد هجوم في لندن
أكد أصدقاؤه وزملاؤه على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، وفاة رئيس الطهاة السويدي في أحد النوادي الخاصة والمطاعم في دبي، الذي أصيب بجروح خطيرة في هجوم في لندن.
تم العثور على "موسي إمينيتو"، 41 عاماً، رئيس الطهاة في مطعم "براسييري"The Brasserie في نادي الفنون بدبي، فاقدًا للوعي بسبب إصابة خطيرة في الرأس في كوينزواي، بالقرب من كرنفال نوتينغ هيل. تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى وكافح من أجل حياته.
ونشر رجل الأعمال الإيطالي "ماسيمو فيدوني"، السبت، الخبر الحزين عبر حسابه على إنستغرام، وكتب: "تلقيت للتو خبرًا صادمًا، توفي الشيف موسي. ارقد في سلام يا موسي، سنذكرك دائمًا. تعازيّ للعائلة".
"لقد جن العالم! كان الشيف موسي واحدًا من أكثر الأشخاص لطفًا وهدوءًا الذين قابلتهم على الإطلاق. لم يكن ليؤذي ذبابة على الإطلاق. إنه أمر محزن للغاية"، هكذا قال فيدوني، المعروف شعبيًا باسم "رجل الكمأة في دبي".
وأضاف "التعامل معه على مدار السنوات الأربع الماضية كان متعة حقيقية. كان يتمتع دائمًا بتلك الدرجة المميزة من الشيف العظيم. كان دائمًا إيجابيًا. كان من السخافة أن أعلم أنك ذهبت إلى هذا الطريق. ارقد في سلام".
وكان صانعو المحتوى المقيمون في دبي والذين التقوا بـ"أمنيتو" Imnetu حزينين أيضًا.
ووصفت ماري كلير أكوردينو الشيف بأنه "أطيب روح" في تعليق نشرته على إنستغرام. وقالت المؤثرة ليلى برونتون أيضًا "لقد كان شخصًا لطيفًا، رحمه الله".
"معرفة موسي تعني معرفة اللطف الحقيقي"
"بعد أن أصبحنا جزءًا من عائلة نادي الفنون لمدة 13 عامًا، فإننا نكافح من أجل التعبير بالكلمات عما يعنيه موسي لنا كصديق عزيز ومعلم وخبير في حرفته"، قال مجلس إدارة نادي الفنون في بيان أرسله إلى أعضائه.
"بصرف النظر عن مسيرته المهنية المرصعة بنجوم ميشلان، فإن الضوء الحقيقي الذي اكتسبه موسي ينبع من شغفه وسلوكه الهادئ المميز والبهجة التي يجلبها كل يوم. إن معرفة موسي تعني معرفة اللطف الحقيقي.
وأضاف نادي الفنون: "بينما نحاول فهم ما لا يمكن فهمه، فإننا سنجد الراحة في معرفة أن موسي سيبقى حياً من خلال الفن الذي نقله بعناية شديدة إلى فريقه، ومن خلال مجتمع نادينا، وزوجته المحبة وابنه".
كان إمنيتو، وهو مواطن سويدي يعيش في دبي، يزور لندن في رحلة عمل. عمل كرئيس طهاة في مطعم The Brasserie في نادي الفنون بدبي، وشغل مناصب سابقة في مؤسسات لندنية مرموقة، بما في ذلك مطعم Oblix في The Shard ومطعم The Savoy Grill. ووفقًا لموقع نادي الفنون بدبي على الإنترنت، فقد تدرب أيضًا تحت إشراف طهاة مشهورين مثل آلان دوكاس وجوردون رامزي وماركوس ويرينج.
ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عامًا من نيوهام للاشتباه في محاولته القتل. ولا يزال المشتبه به قيد الاحتجاز في مركز شرطة جنوب لندن. وذكرت تقارير إعلامية أن أسرة إمينيتو تتلقى الدعم من ضباط متخصصين بينما يستمر التحقيق.
ورغم الاعتقال، لا تزال السلطات حريصة على التحدث إلى أولئك الذين شهدوا الهجوم. وبحسب ما ورد حاول الزبائن في المكان التدخل، وتطلب الشرطة منهم مشاركة أي تفاصيل يمكن أن تدعم التحقيق. وقع الحادث في يوم تم فيه اعتقال 230 شخصًا في كرنفال نوتينغ هيل.