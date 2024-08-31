دبي: وفاة رئيس الطهاة السويدي بعد هجوم في لندن

ورغم الاعتقال، لا تزال السلطات حريصة على التحدث إلى أولئك الذين شهدوا الهجوم. وبحسب ما ورد حاول الزبائن في المكان التدخل، وتطلب الشرطة منهم مشاركة أي تفاصيل يمكن أن تدعم التحقيق. وقع الحادث في يوم تم فيه اعتقال 230 شخصًا في كرنفال نوتينغ هيل.