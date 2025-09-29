دبي ورأس الخيمة على بُعد 15 دقيقة مع خدمة التاكسي الطائر2027

من المقرر أن يتقلص وقت السفر بين دبي ورأس الخيمة من أكثر من ساعة إلى أقل من 15 دقيقة، حيث من المقرر أن تبدأ شركة Joby Aviation، مشغلة سيارات الأجرة الجوية الكهربائية، خدمات سيارات الأجرة الطائرة في النصف الأول من عام 2027.
في المرحلة الأولى، سينطلق التاكسي الطائر من مطار دبي الدولي إلى جزيرة المرجان، التي ستحتضن منتجعات وين التي تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات. وفي المرحلة الثانية، من المقرر أن ينطلق من جزيرة المرجان إلى جبل جيس، أعلى قمة جبلية في الإمارات العربية المتحدة.
ويهدف إطلاق خدمة التاكسي الطائر إلى أن يتم في نفس وقت افتتاح أول منتجع ألعاب متكامل في الشرق الأوسط أو ما يقرب منه.
تبلغ السرعة القصوى لطائرة أجرة جوبي 321 كيلومترًا في الساعة وهي مصممة لنقل طيار وما يصل إلى أربعة ركاب مع انبعاثات تشغيلية صفرية.
وقعت هيئة رأس الخيمة للمواصلات وشركة جوبي للطيران وشركة سكاي بورتس للبنية التحتية، اليوم الاثنين، اتفاقية لإطلاق خدمة التاكسي الجوي للركاب في رأس الخيمة في عام 2027.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة جوبي أيضًا بتشغيل أول خدمة لسيارات الأجرة الطائرة في رأس الخيمة.
وقال إسماعيل حسن البلوشي، المدير العام لهيئة رأس الخيمة للمواصلات، إن هذه الشراكة تعد امتداداً لخطة رأس الخيمة الشاملة للتنقل 2030، والتي تركز على دمج وسائل النقل.
قال البلوشي: "يُمثل إطلاق خدمات التاكسي الجوي إضافة نوعية تُوفر خيارات تنقل سريعة وفعّالة وصديقة للبيئة، تُلبي احتياجات السكان والزوار على حد سواء. كما يُسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز مكانة رأس الخيمة كمدينة عصرية وذكية، ووجهة عالمية جاذبة".
وفي مقابلة مع صحيفة خليج تايمز ، قال أنتوني خوري، المدير العام لشركة جوبي للطيران في الإمارات، إن الهدف هو تقديم خدمة التاكسي الطائر على خط دبي - جزيرة المرجان في النصف الأول من عام 2027، وخط جزيرة المرجان - جبل جيس في النصف الثاني من عام 2027.
لم نحدد وتيرة الرحلات بعد، وستكون الخدمة عند الطلب. إذا لاحظنا إقبالاً كبيراً على جزيرة المرجان، فسنُضيف المزيد من الرحلات إليها، لكننا سنُبقيها مفتوحة دون أسطول مُخصص أو جدول زمني مُحدد. نتوقع أن تكون مُزدحمة، لأن منتجع وين سيُفتتح في عام ٢٠٢٧، ونتوقع أن يكون الطلب على رحلات رأس الخيمة كبيراً. لذا، تُعتبر رحلات دبي إلى رأس الخيمة مساراً مهماً.
وأضاف أن فندق وين المرجان سيُفتتح في نفس الوقت تقريبًا، لذا: "نتطلع إلى التواجد هناك خلال الافتتاح أو عند الافتتاح. تشهد رأس الخيمة تحولًا كبيرًا. حاليًا، تعتمد بشكل كبير على السياحة، ولكن مع افتتاح منتجعات وين، سيُحدث ذلك تغييرًا جذريًا في المشهد السياحي. نأمل أن نخدمها برحلاتنا من مطار دبي مباشرةً إلى جزيرة المرجان."
ويتوقع خوري أن يأتي الجزء الأكبر من الطلب من السياح في البداية.
ستكون الرحلات من دبي إلى المرجان المحرك الرئيسي للطلب. تُولي رأس الخيمة اهتمامًا كبيرًا لرياضات المغامرة والسياحة، مثل الرحلات والتنزه.
في أول عامين، سنركز على السياحة. قد يكون ذلك مثيرًا للاهتمام بالنسبة للسكان، ولكن إذا نظرنا إلى المواقع التي نطلقها مبكرًا، فهي في الغالب مناطق جذب سياحي. لذا، ستكون الأغلبية من السياح. مع توسيع شبكتنا والبدء في بناء المزيد من المطارات العمودية، سنبدأ بالتركيز على مطار رأس الخيمة الدولي ووسط مدينة رأس الخيمة. عندها سيصبح الأمر أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للسكان.
وقال خوري إن أسعار التاكسي الطائر لم يتم تحديدها بعد، لكنه يتوقع أن تكون مشابهة لأسعار دبي.
إنه سعر الميل الواحد، لذا هذا هو الهدف... رؤيتنا هي أن نجعلها في متناول الجميع. ستكون خدمة جديدة، لذا ستكون توافرها محدودًا. إنها رحلة ليست قصيرة المسافة، بل طويلة نوعًا ما. في البداية، لن تكون في متناول الجميع، ولكن مع استمرار نمونا وتطور التكنولوجيا، من المتوقع أن تنخفض الأسعار.
وقال جو بن بيفيرت، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة جوبي للطيران: "نتطلع إلى إحياء هذا المسار الجديد مع شركائنا في هيئة رأس الخيمة للمواصلات وسكاي بورتس، ومواصلة البناء على الأساس الذي وضعناه في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة".
وقال دنكان ووكر، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي بورتس، إنهم وقعوا مذكرة تفاهم مع هيئة رأس الخيمة للمواصلات في مايو 2024 لوضع أسس شبكة المطارات العمودية في الإمارة الشمالية.
نحن متحمسون لرؤية المشروع ينتقل إلى المرحلة التالية من التطوير الملموس مع شركة جوبي، الشركة المصنعة للطائرات وشريك إطلاق الخدمة. مع التقدم الكبير الذي تُحرزه سكاي بورتس حاليًا في شبكة مطارات دبي، بالشراكة مع جوبي، الشركة المُشغّلة لخدمة التاكسي الجوي، نحن في وضع مثالي لتقديم خدمات التاكسي الجوي إلى رأس الخيمة بحلول عام 2027،" قال ووكر.