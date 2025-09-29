دبي ورأس الخيمة على بُعد 15 دقيقة مع خدمة التاكسي الطائر2027

وأضاف أن فندق وين المرجان سيُفتتح في نفس الوقت تقريبًا، لذا: "نتطلع إلى التواجد هناك خلال الافتتاح أو عند الافتتاح. تشهد رأس الخيمة تحولًا كبيرًا. حاليًا، تعتمد بشكل كبير على السياحة، ولكن مع افتتاح منتجعات وين، سيُحدث ذلك تغييرًا جذريًا في المشهد السياحي. نأمل أن نخدمها برحلاتنا من مطار دبي مباشرةً إلى جزيرة المرجان."