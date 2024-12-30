الإمارات
دبي: "واي فاي" مجاني في 6 محطات حافلات جديدة
تشمل محطات حافلات مول الإمارات، وابن بطوطة، والمدينة العالمية، وسيتي سنتر ديرة، والقصيص، والجافلية.
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الأحد، عن تغطية المزيد من محطات الحافلات بخدمة الواي فاي المجانية.
وتم توسيع الخدمة، التي تم تفعيلها أولاً في أربع محطات للحافلات، الآن لتشمل ست محطات أخرى على الأقل، بما في ذلك محطات حافلات مول الإمارات، وابن بطوطة، والمدينة العالمية، وسيتي سنتر ديرة، والقصيص، والجافلية.
اعتباراً من الأول من ديسمبر، أصبحت خدمة الواي فاي المجانية متاحة في محطات حافلات السطوة والاتحاد والغبيبة وسوق الذهب.
وقالت الهيئة إن المبادرة جاءت "كجزء من جهودنا لضمان تجربة سلسة للنقل العام"، وأضافت أنها تعمل على توسيع نطاق الخدمة لتشمل جميع المحطات.