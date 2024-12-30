دبي: "واي فاي" مجاني في 6 محطات حافلات جديدة

وتم توسيع الخدمة، التي تم تفعيلها أولاً في أربع محطات للحافلات، الآن لتشمل ست محطات أخرى على الأقل، بما في ذلك محطات حافلات مول الإمارات، وابن بطوطة، والمدينة العالمية، وسيتي سنتر ديرة، والقصيص، والجافلية.