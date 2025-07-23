دبي: "واي فاي"مجاني في جميع الحافلات بين المدن

هل تعمل أثناء تنقلك من دبي إلى إمارة أخرى؟ أو تحاول التواصل مع عائلتك أو أصدقائك في وطنك؟

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الأربعاء 23 يوليو/تموز، عن اكتمال توفير خدمة الواي فاي المجانية على جميع حافلاتها بين المدن والبالغ عددها 259 حافلة.

وتهدف هذه المبادرة، بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات، إلى تعزيز تجربة التنقل اليومي للمسافرين بين دبي والإمارات الأخرى، الشارقة وأبو ظبي وعجمان والفجيرة.

يمكن للمسافرين الاستمتاع بخدمة واي فاي مجانية طوال رحلتهم باستخدام هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. تُمكّنهم هذه الخدمة من البقاء على اتصال دائم بالعمل، وإدارة التزاماتهم الشخصية، وتصفح الإنترنت أثناء تنقلاتهم.

في 17 يونيو، استكملت هيئة الطرق والمواصلات نشر خدمة الواي فاي المجانية في جميع محطات الحافلات والنقل البحري البالغ عددها 43 محطة في مختلف أنحاء دبي.

وفي الوقت نفسه، تقدم العديد من الأماكن العامة في البلاد هذه الخدمة دون أي رسوم.

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