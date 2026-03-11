الإمارات

دبي وأبوظبي والشارقة تحت المطر.. وتدني درجات الحرارة لمستويات شتوية بامتياز

يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية في أبوظبي، و29 درجة مئوية في دبي، و28 درجة مئوية في الشارقة
لاريب طارق أنور
استيقظ السكان في جميع أنحاء الإمارات على طرق غارقة وسيارات مبللة مع هطول الأمطار على أجزاء من البلاد يوم الأربعاء 11 مارس.

كما شهدت درجات الحرارة انخفاضاً وسط الطقس البارد، حيث انخفضت الزئبق إلى 11.6 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة عند الساعة 12 صباحاً.

عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شارك مركز العاصفة لقطات مذهلة للأمطار، التي جلبت الراحة من ارتفاع درجات الحرارة الأخير في أجزاء من أبوظبي ودبي والشارقة.

ألقِ نظرة على كيف استقبلت أمطار الصباح السكان في أبوظبي.

الأمطار بالقرب من جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي:

في غضون ذلك، تسببت الأمطار في منطقة المدام بالشارقة في فيضان الطرق.

أمطار متوسطة في دبي:

في غضون ذلك، ستكون الأجواء اليوم غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع توقع رطوبة ليلاً وصباح الخميس فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية.

من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية في أبوظبي، و29 درجة مئوية في دبي، و28 درجة مئوية في الشارقة. وستشهد الإمارات درجات حرارة دنيا تبلغ 20 درجة مئوية، و21 درجة مئوية، و20 درجة مئوية على التوالي.

ستهب رياح خفيفة إلى معتدلة. وسيكون البحر معتدلاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى معتدل، وقد يصبح مضطرباً أحياناً صباحاً في بحر عمان.

