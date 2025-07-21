دبي وأبوظبي تحت زخات المطر… الأرصاد ترفع مستوى التحذير

بعد هطول أمطار غزيرة على أجزاء من البلاد أمس مصحوبة برياح عاصفة، عادت الأمطار لتضرب الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى، حاملة معها راحة من درجات الحرارة الصيفية.
وهطلت أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على مرغم في دبي والظفرة في أبوظبي وأجزاء من العين، منها أم غافة والفقع وأم الزمول وخطم الشكلة، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.
وأصدرت الهيئة أيضًا تنبيهات باللونين البرتقالي والأصفر في بعض أجزاء البلاد، محذرة السكان من الأحداث الخطيرة المتوقعة والحذر في حالة ممارسة أنشطة خارجية.
نشر مركز إدارة العواصف مقاطع فيديو للأمطار التي فاجأت سائقي السيارات على طرق العين.
وفي وقت سابق من اليوم، أظهرت السماء علامات تشير إلى يوم ممطر، حيث ظهرت سحب رمادية فوق الفجيرة وخورفكان وغيرها من المناطق الساحلية الشرقية.
من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية في أجزاء من أبوظبي، وأن تصل إلى 48 درجة مئوية في العاصمة. بينما ستتراوح درجات الحرارة في دبي بين 40 درجة مئوية و33 درجة مئوية. أما في الشارقة، فستتراوح درجات الحرارة بين 42 درجة مئوية و32 درجة مئوية.