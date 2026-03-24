دبي وأبوظبي تترقبان أمطاراً رعدية ورياحاً مثيرة للأتربة اليوم

سيكون اليوم غائمًا جزئيًا إلى غائم، حسبما أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية.

من المتوقع تشكل بعض السحب الركامية مع أمطار متفاوتة الشدة متوقعة على معظم مناطق الدولة. تهب رياح خفيفة إلى معتدلة، تنشط إلى قوية أحيانًا. ستتسبب السحب في إثارة الغبار والرمال مما يقلل من الرؤية الأفقية.

قد تصل درجات الحرارة إلى 29 درجة مئوية في البلاد. ومن المتوقع أن ترتفع الزئبق إلى 26 درجة مئوية في أبوظبي و 27 درجة مئوية في دبي.

صدرت تحذيرات صفراء وبرتقالية في جميع أنحاء البلاد بسبب الأمطار والغبار. ألقِ نظرة على المناطق المتأثرة أدناه: