دبي وأبوظبي تتألقان عالمياً: صدارة في جمال الليل وأمان السياحة بعد الغروب

حصلت دبي على المركز الثالث بين المدن الأكثر جمالاً في العالم ليلاً، بينما جاءت أبوظبي في المركز الثاني عشر، وفقاً لدراسة أجرتها وكالة السفر البريطانية"ترافيل باج" Travelbag.

وتسلط الدراسة الضوء على الجاذبية المتزايدة للسياحة الليلية ويضع المدينتين في الإمارات في صدارة المدن العالمية من حيث الجمال والأمان بعد الظلام.

وحصلت المدينتان على تقييمات عالية من حيث السلامة، حيث صُنفت أبوظبي كأكثر مدينة أمانًا في العالم للاستكشاف ليلًا، بينما صُنفت دبي بين أفضل ثلاث مدن.

واستكشفت الدراسة أيضًا عروض الحياة الليلية وجودة البيئة الحضرية. وتضم دبي 190 مكانًا مفتوحًا حتى وقت متأخر من الليل، بمعدل ضوضاء وتلوث ضوئي بلغ 52.58 من 100. أما أبوظبي، التي تضم 62 مكانًا مفتوحًا حتى وقت متأخر من الليل، فقد سجلت معدل تلوث أقل بقليل بلغ 47.

وتعكس الدراسة اتجاهاً أوسع في السفر العالمي: صعود "السياحة الليلية" - وهو مصطلح يستخدم لوصف تجارب السفر التي تتم بعد غروب الشمس.

ووفقًا لموقع Booking.com، من المتوقع أن يكون السفر الليلي أحد أبرز اتجاهات السفر في عام 2025. ويشمل ذلك أنشطة مثل مراقبة النجوم وحضور الأحداث الكونية في المناطق ذات الإضاءة المنخفضة، لتلبية احتياجات المسافرين الذين يبحثون عن تجارب فريدة تحت النجوم.

المعالم السياحية الليلية

في دبي، تقتصر العديد من الرحلات السياحية على مشاهدة معالم المدينة ليلاً فقط. ولأن النهار قد يكون حاراً جداً في بعض الأحيان، تُقدم العديد من وكالات السفر جولات ليلية للسياح لإلقاء نظرة على المدينة المُضاءة جيداً. إضافةً إلى ذلك، تُقدم دبي العديد من رحلات السفاري الصحراوية في وقت متأخر من الليل. وقد لاحظ موقع Travelbag زيادة في رحلات السفاري الليلية هذه، حيث ارتفعت عمليات البحث عنها بنسبة 22%.

وبما أن الشمس قد تكون شديدة الحرارة خلال فصل الصيف، فقد قدمت بلدية دبي مفهوم "السباحة الليلية" في ثلاثة من شواطئها العامة، إدراكاً منها لأهمية تمديد هذه الساعات إلى ما بعد النهار، حيث يمكن أن تصبح فترة ما بعد الظهر شديدة الحرارة.