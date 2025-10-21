دبي: هبوط حاد في أسعار الذهب والفضة

على المستوى العالمي، هبط الذهب الفوري بنسبة تتجاوز 5.3% ليصل إلى 4092 دولاراً للأوقية عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض يومي له خلال خمس سنوات. وكان المعدن الأصفر قد بلغ مستوى قياسياً عند 4381 دولاراً للأوقية يوم الاثنين الماضي. أما الفضة، فقد تراجعت هي الأخرى إلى ما دون 50 دولاراً لتسجل 48.37 دولاراً للأوقية في نفس التوقيت، بخسارة بلغت أكثر من 7.4%.