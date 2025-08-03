دبي: نفق بـ 4 مسارات يستوعب 16 ألف مركبة في الساعة

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي رسميًا نفقًا جديدًا بطول 800 متر بأربعة مسارات في كل اتجاه، صُمم لتحسين انسيابية الحركة المرورية على طول شارع أم سقيم بشكل ملحوظ. ويشكل النفق جزءًا أساسيًا من مشروع تطوير شارع أم سقيم، الذي يمتد من تقاطعه مع شارع الخيل إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد.

ومن المتوقع أن يستفيد من شبكة الطرق المطورة أكثر من مليون نسمة في العديد من المجمعات السكنية الكبرى، بما في ذلك البرشاء جنوب 1 و2 و3، ودبي هيلز، وأرجان، وحديقة دبي للعلوم.

قال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "يعزز المشروع الربط بين أربعة محاور استراتيجية في دبي: شارع الشيخ زايد، وشارع الخيل، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات. ويزيد الطاقة الاستيعابية لشارع أم سقيم إلى 16,000 مركبة في الساعة في كلا الاتجاهين، ويحسّن انسيابية الحركة المرورية، ويخفض زمن الرحلة بين شارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل بنسبة 61%، من 9.7 دقائق إلى 3.8 دقائق".

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ومع اكتمال المشروع، ارتفعت الطاقة الاستيعابية لشارع أم سقيم إلى 16 ألف مركبة في الساعة في كلا الاتجاهين.

وأوضح الطاير أن المشروع يمتد بطول 4.6 كيلومتر، ويشمل إعادة بناء تقاطع شارعي أم سقيم والبرشاء الجنوبي بالقرب من مدرسة كينجز، بما في ذلك النفق الجديد الذي تم افتتاحه، بالإضافة إلى تقاطع سطحي مُدار بإشارات ضوئية لتسهيل الحركة المرورية.