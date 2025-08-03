دبي: نفق بـ 4 مسارات يستوعب 16 ألف مركبة في الساعة

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي رسميًا نفقًا جديدًا بطول 800 متر بأربعة مسارات في كل اتجاه، صُمم لتحسين انسيابية الحركة المرورية على طول شارع أم سقيم بشكل ملحوظ. ويشكل النفق جزءًا أساسيًا من مشروع تطوير شارع أم سقيم، الذي يمتد من تقاطعه مع شارع الخيل إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد.
ومن المتوقع أن يستفيد من شبكة الطرق المطورة أكثر من مليون نسمة في العديد من المجمعات السكنية الكبرى، بما في ذلك البرشاء جنوب 1 و2 و3، ودبي هيلز، وأرجان، وحديقة دبي للعلوم.
قال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "يعزز المشروع الربط بين أربعة محاور استراتيجية في دبي: شارع الشيخ زايد، وشارع الخيل، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات. ويزيد الطاقة الاستيعابية لشارع أم سقيم إلى 16,000 مركبة في الساعة في كلا الاتجاهين، ويحسّن انسيابية الحركة المرورية، ويخفض زمن الرحلة بين شارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل بنسبة 61%، من 9.7 دقائق إلى 3.8 دقائق".
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ومع اكتمال المشروع، ارتفعت الطاقة الاستيعابية لشارع أم سقيم إلى 16 ألف مركبة في الساعة في كلا الاتجاهين.
وأوضح الطاير أن المشروع يمتد بطول 4.6 كيلومتر، ويشمل إعادة بناء تقاطع شارعي أم سقيم والبرشاء الجنوبي بالقرب من مدرسة كينجز، بما في ذلك النفق الجديد الذي تم افتتاحه، بالإضافة إلى تقاطع سطحي مُدار بإشارات ضوئية لتسهيل الحركة المرورية.
يُمثل هذا التطوير جزءًا من خطة استراتيجية شاملة لتطوير محور أم سقيم - القدرة، الذي يمتد بطول 16 كيلومترًا من شارع جميرا إلى شارع الإمارات. وصرح الطاير قائلاً: "يُعد هذا المشروع من أهم المشاريع الاستراتيجية لتطوير الطرق العرضية بين الشرق والغرب، بما يعزز ربطها بالطرق العمودية بين الشمال والجنوب".
وأشار الطاير إلى أن هيئة الطرق والمواصلات وظّفت تقنيات ذكية متطورة في جميع مراحل المشروع، حيث استُخدمت طائرات بدون طيار مزودة بالذكاء الاصطناعي لجمع بيانات البناء وتحليلها آنيًا، مما ساهم في تعزيز عملية اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الموقع، وخفض زمن المسح الميداني بنسبة 60%.
وأضاف أنه "بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام التصوير الفاصل الزمني لتتبع تقدم البناء بشكل مستمر، مما أدى إلى زيادة كفاءة المراقبة بنسبة 40 في المائة".
يستكمل المشروع التطويري الحالي المراحل السابقة من المشروع. ففي عام ٢٠١٣، أنجزت هيئة الطرق والمواصلات المرحلة الأولى، التي شملت الجزء الممتد من شارع الشيخ زايد إلى شارع الخيل. وتضمنت هذه المرحلة إنشاء جسرين، يتألف كل منهما من ثلاثة مسارات في كلا الاتجاهين، الأول يعبر الشارع الشرقي الموازي لشارع الأصايل، والثاني يعبر الشارع الغربي الموازي لشارع الخيل الأول.
وتضمنت المرحلة أيضاً تطوير تقاطعين بإشارات ضوئية عند تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الأصايل وشارع الخيل الأول، بالإضافة إلى ثلاثة جسور للمشاة على طول شارع أم سقيم لضمان عبور آمن بين منطقتي القوز والبرشاء.
في عام ٢٠٢٠، أنجزت هيئة الطرق والمواصلات جسرًا بطول ٥٠٠ متر عند تقاطع شارع أم سقيم مع مدخل دبي هيلز والبرشاء جنوب، وذلك ضمن أعمال تطوير البنية التحتية لدبي هيلز مول. يتميز هذا الجسر بأربعة مسارات في كل اتجاه، ويستوعب ما يصل إلى ١٦ ألف مركبة في الساعة، وهو ما يطابق الطاقة الاستيعابية للنفق الذي افتُتح حديثًا.
دبي: مشروع أم سقيم يختصر زمن الرحلة من 20 إلى 6 دقائق شاهد: هيئة الطرق والمواصلات في دبي تفتتح نفقاً جديداً للدراجات الهوائية يتسع لـ 800 دراجة في الساعة دبي: هيئة الطرق والمواصلات تعلن عن افتتاح جسرين ونفق جديدين لتسهيل حركة المرور