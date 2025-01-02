دبي: مواقف جديدة في مدرستين تقلص التأخير المروري 50%

تضاعفت الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات في مدرسة ريبتون دبي في ند الشبا إلى 300 موقف، وفي مدرسة الخليج الدولية في الورقاء، يوجد الآن 270 موقفاً، وهو ما يمثل توسعاً بنسبة 125 في المائة.