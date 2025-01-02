دبي: مواقف جديدة في مدرستين تقلص التأخير المروري 50%
من المتوقع أن تنخفض التأخيرات والازدحامات المرورية حول مدرستين أخريين في دبي بنسبة تتراوح بين 35 و50 في المائة، وهو ما سيشكل راحة كبيرة للمسافرين، وخاصة الآباء أثناء توصيل أبنائهم واستقبالهم.
وفي إطار إجراءاتها لتحسين الطرق، وخاصة في المناطق المدرسية، أضافت هيئة الطرق والمواصلات 150 موقفاً في كل من مدرسة ريبتون دبي في ند الشبا، ومدرسة جيمس الخليج الدولية في الورقاء.
تضاعفت الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات في مدرسة ريبتون دبي في ند الشبا إلى 300 موقف، وفي مدرسة الخليج الدولية في الورقاء، يوجد الآن 270 موقفاً، وهو ما يمثل توسعاً بنسبة 125 في المائة.
كما قامت الهيئة بتوفير مداخل ومخارج آمنة لمواقف السيارات التي تمت توسعتها حديثاً.
كما تم تركيب ممرات ومعابر للمشاة، بالإضافة إلى لافتات إرشادية وعلامات الطرق وتدابير تهدئة حركة المرور في مناطق المدارس هذه.
خلال الأشهر الماضية، شهدت العديد من المناطق المدرسية في جميع أنحاء دبي انخفاضًا في وقت السفر بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 في المائة بسبب ترقيات الطرق الشاملة التي تغطي ما مجموعه 37 مدرسة.
ولم تكتف هيئة الطرق والمواصلات بتوسيع الشوارع المؤدية إلى المدارس، بل أضافت أيضاً مواقف إضافية للموظفين وأولياء الأمور، كما قامت بتحسين مداخل ومخارج المدارس، وأدخلت تحويلات مرورية في المناطق المحيطة.