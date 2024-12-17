دبي: مواطن يفوز بشقة من "داماك" في مهرجان المفروشات

وقال "سانجاي مالهوترا"، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي: "في ختام مهرجان دبي للمفروشات لهذا العام، يسعدنا أن نهنئ الفائز في سحب بطاقات فيزا الكبرى من بنك دبي الإسلامي والذي فاز بجائزة مذهلة عبارة عن شقة جديدة مكونة من غرفة نوم واحدة. لقد كان من دواعي سرورنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة التي قدمت فرصة حقيقية لتغيير حياة عملائنا".