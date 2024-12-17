دبي: مواطن يفوز بشقة من "داماك" في مهرجان المفروشات
فاز المواطن محمد بورقيبة المقيم في دبي بشقة جديدة مكونة من غرفة نوم واحدة من شركة داماك العقارية، وذلك ضمن السحب الكبير لمهرجان دبي للمفروشات.
وكان بورقيبة يتسوق خلال الموسم السادس الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالشراكة مع بنك دبي الإسلامي وفيزا.
قال الفائز بالشقة: "إن الفوز بهذه الجائزة الرائعة يغير حياتي حقًا. إنها نعمة فتحت لي العديد من الفرص".
وأضاف "أشجع الجميع على عدم تفويت تجارب التسوق المثيرة في المدينة، لأنه قد يكون من الممكن أن تغادرها بشيء غير عادي أيضًا".
وقال محمد فراس، نائب الرئيس المساعد لشؤون التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "حقق مهرجان دبي للمأكولات 2024 نجاحاً باهراً في جلب تجربة التسوق المنزلي المثالية للجميع في المدينة، بما في ذلك فرص لا تُنسى للفوز بجوائز استثنائية".
وقال "سانجاي مالهوترا"، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي: "في ختام مهرجان دبي للمفروشات لهذا العام، يسعدنا أن نهنئ الفائز في سحب بطاقات فيزا الكبرى من بنك دبي الإسلامي والذي فاز بجائزة مذهلة عبارة عن شقة جديدة مكونة من غرفة نوم واحدة. لقد كان من دواعي سرورنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة التي قدمت فرصة حقيقية لتغيير حياة عملائنا".
وقالت "سليمة جوتييفا"، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة فيزا في الإمارات العربية المتحدة: "يسعدنا أن نحظى بفرصة تقديم تجربة مجزية حقًا للفائز في السحب الكبير لبطاقات فيزا من بنك دبي الإسلامي في مهرجان دبي للمفروشات. تهانينا للفائز المحظوظ ونتطلع إلى المزيد من التعاون مع شركائنا في خلق ذكريات خاصة لحاملي بطاقات فيزا".