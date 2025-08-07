دبي: مواطنو جنوب إفريقيا يمكنهم تجديد جوازات سفرهم عبر "في إف إس جلوبال"

يمكن الآن لمواطني جنوب أفريقيا المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة زيارة مركز طلبات تأشيرات في إف إس جلوبال
وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات طلبات التأشيرات وخدمات الدعم القنصلي في مدينة وافي، دبي، لتجديد جوازات سفرهم. واعتبارًا من يوليو 2025، أصبحت في إف إس جلوبال الشريك الخارجي الوحيد لوزارة الداخلية في جنوب أفريقيا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لم يعد المتقدمون بحاجة لزيارة القنصلية العامة في دبي لتقديم طلبات تجديد جوازات سفرهم. يمكنهم الآن تقديم طلباتهم في مركز في إف إس جلوبال VFS Global بدبي أو في سفارة جنوب أفريقيا بأبوظبي.
صرح موناز بيليموريا، الرئيس الإقليمي لشركة في إف إس جلوبال في الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: "يسرنا تقديم خدمات تجديد جوازات السفر لمواطني جنوب أفريقيا المقيمين في الإمارات العربية المتحدة. نشكر وزارة الداخلية على ثقتها الراسخة بخدماتنا على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية التي عملنا معها حول العالم. ونحن على ثقة بأن المتقدمين سيحظون بتجربة عملاء مميزة عند زيارتهم لنا في أكبر مركز عالمي هنا في دبي."
لتقديم طلب للحصول على خدمات جواز السفر القنصلية، ابدأ بزيارة موقع VFS Global الإلكتروني ، ثم حدد "التقدم بطلب للحصول على الخدمات القنصلية → جواز السفر"، وحجز موعد.
بعد ذلك، جهّز جميع المستندات المطلوبة وفقًا لقائمة التحقق المُتاحة عبر الإنترنت. في الموعد والوقت المُحددين، تفضل بزيارة مركز VFS Global لتقديم المستندات وإكمال تسجيل البيانات الحيوية.
يجب دفع الرسوم المطبقة في المركز خلال الموعد. بعد التقديم، يمكنك متابعة حالة طلبك إلكترونيًا باستخدام رقم مرجع الطلب.
يتم معالجة جوازات السفر في جنوب أفريقيا وإعادتها إلى مكتب VFS Global في دبي.
يُنصح المتقدمون بالتقديم قبل ١٢ شهرًا على الأقل من انتهاء صلاحية جواز سفرهم الحالي، ويُنصح بعدم وضع خطط سفر نهائية قبل استلام جواز السفر الجديد. وتنصح وزارة الداخلية بمعالجة الطلب في غضون ٨ إلى ١٠ أسابيع على الأقل من تاريخ تقديمه في مركز VFS Global.
يمكن للمتقدمين أيضًا الاختيار من بين مجموعة من الخدمات الاختيارية لمزيد من الراحة، بما في ذلك خدمات "بريميوم لاونج" للمساعدة الاحترافية في تعبئة النماذج، وتنبيهات حالة الطلب عبر الرسائل النصية/البريد الإلكتروني طوال العملية، وخدمة "برايم تايم" لتقديم المستندات خارج ساعات العمل. هذه الخدمات اختيارية تمامًا وتُفرض عليها رسوم إضافية. اختيار هذه الخدمات لا يؤثر على الجدول الزمني أو نتيجة الطلبات.
في الوقت الحالي، تقدم شركة VFS Global خدمات تجديد جوازات السفر نيابة عن وزارة الشؤون الداخلية من خلال شبكة مكونة من ثمانية مراكز في أربع دول، وتقدم خدمات تأشيرة جنوب أفريقيا من خلال شبكة مكونة من 47 مركزًا لتقديم طلبات التأشيرة في 19 دولة.