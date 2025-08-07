دبي: مواطنو جنوب إفريقيا يمكنهم تجديد جوازات سفرهم عبر "في إف إس جلوبال"

يمكن الآن لمواطني جنوب أفريقيا المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة زيارة مركز طلبات تأشيرات في إف إس جلوبال

وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات طلبات التأشيرات وخدمات الدعم القنصلي في مدينة وافي، دبي، لتجديد جوازات سفرهم. واعتبارًا من يوليو 2025، أصبحت في إف إس جلوبال الشريك الخارجي الوحيد لوزارة الداخلية في جنوب أفريقيا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لم يعد المتقدمون بحاجة لزيارة القنصلية العامة في دبي لتقديم طلبات تجديد جوازات سفرهم. يمكنهم الآن تقديم طلباتهم في مركز في إف إس جلوبال VFS Global بدبي أو في سفارة جنوب أفريقيا بأبوظبي.