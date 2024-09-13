دبي: من عامل إلى صاحب مطعم يحقق 600 ألف درهم

وأوضح زاهد: "اليوم، توسعنا إلى ثلاثة فروع، واحد في دبي واثنان في الشارقة. يقدم فرع دبي وحده ما يصل إلى 100 كيلوجرام من كباب تشابلي يومياً، أي ننتج حوالي 12 ألف كباب شهرياً. وبسعر 12 درهماً للكباب الواحد، يدر علينا هذا ما يقرب من 150 ألف درهم من المبيعات الشهرية في فرع دبي، مما يساهم في إجمالي الإيرادات التي تبلغ 600 ألف درهم. ومع ذلك، فإن الأسعار في فروع الشارقة أقل".