دبي: من الهندسة إلى اللياقة: رحلة أم جديدة لفقدان الوزن ومساعدة الأمهات بعد الولادة

ولدت دريسيا البالغة من العمر 29 عاماً في أليبي في ولاية كيرالا، وبدأت مسيرتها المهنية في الهندسة، وتخرجت من كلية مار أثاناسيوس للهندسة. وعلى الرغم من أنها كانت طالبة نشطة فازت بجائزة كالاتيلاكام المرموقة (لقب موهبة تمنحه حكومة ولاية كيرالا للفنون والرقص)، إلا أن اللياقة البدنية لم تكن أولوية بالنسبة لها في البداية. تغير هذا عندما تم اختيارها للبحرية الهندية، مما دفعها إلى إعطاء الأولوية لصحتها البدنية والحصول على شكل جيد. وفي سعيها للحصول على فرص عمل أفضل، انتقلت دريسيا إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2018، وتزوجت من زوجها أرفيند في عام 2019، وبعد فترة وجيزة، أنجبت ابنها دروفين في عام 2021.