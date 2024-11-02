دبي: من الهندسة إلى اللياقة: رحلة أم جديدة لفقدان الوزن ومساعدة الأمهات بعد الولادة
حولت "دريسيا باي"، المقيمة في دبي، رحلتها الشخصية في التعافي من الولادة وفقدان الوزن إلى مهنة تدريبية مزدهرة. بعد رحلتها الذاتية في التخلص من 20 كيلوجراماً، تساعد الآن الأمهات الأخريات في التغلب على تحديات ما بعد الولادة من خلال برامج اللياقة البدنية المخصصة.
ولدت دريسيا البالغة من العمر 29 عاماً في أليبي في ولاية كيرالا، وبدأت مسيرتها المهنية في الهندسة، وتخرجت من كلية مار أثاناسيوس للهندسة. وعلى الرغم من أنها كانت طالبة نشطة فازت بجائزة كالاتيلاكام المرموقة (لقب موهبة تمنحه حكومة ولاية كيرالا للفنون والرقص)، إلا أن اللياقة البدنية لم تكن أولوية بالنسبة لها في البداية. تغير هذا عندما تم اختيارها للبحرية الهندية، مما دفعها إلى إعطاء الأولوية لصحتها البدنية والحصول على شكل جيد. وفي سعيها للحصول على فرص عمل أفضل، انتقلت دريسيا إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2018، وتزوجت من زوجها أرفيند في عام 2019، وبعد فترة وجيزة، أنجبت ابنها دروفين في عام 2021.
لكن ولادة ابنها أعقبتها تحديات كبيرة. فبسبب وزنها الذي يزيد بنحو 20 كيلوغرامًا عن وزنها قبل الحمل، واجهت دريسيا آلامًا شديدة في الظهر، والوحدة بعد الولادة، وحتى الاكتئاب، الذي تفاقم بسبب العزلة التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
وتذكرت قائلة: "لم أكن أستطيع الجلوس لفترة طويلة لإطعام طفلي أو الانحناء لتغيير الحفاضات".
قررت دريسيا أن تشفي نفسها، فبدأت في البحث عن اللياقة البدنية بعد الولادة، وأدركت بسرعة مدى عدم ملاءمة التمارين الرياضية القياسية لاحتياجاتها.
"بعد أربعة أيام من محاولة ممارسة التمارين الرياضية على اليوتيوب، عانيت من احتقان الثدي ولم أتمكن من إرضاع طفلي. عندها أدركت أنني بحاجة إلى نهج متخصص"، قالت لصحيفة خليج تايمز.
وبعد ذلك، حصلت على شهادات في تدريب اللياقة البدنية قبل وبعد الولادة، وهي الآن مدربة شخصية من المستوى الرابع.
نهج شخصي
أنشأت دريسيا منصة لمشاركة تجربتها ونصائحها حول اللياقة البدنية بعد الولادة. يسمح نموذج التدريب الخاص بها ببرامج مخصصة وغير مقيدة بالوقت ومصممة خصيصًا لفقدان الوزن واللياقة البدنية والتعافي.
لم تتوقع إحدى عميلاتها، راجاني، أن تفقد وزنها عند الانضمام إلى البرنامج. كانت قلقة بشكل خاص بشأن دهون الوجه والتصبغ الأسود على رقبتها، ولكن بعد شهرين، فقدت الآن 9 كجم ولديها انخفاض ملحوظ في كل من دهون الوجه والتصبغ.
حققت جيهان، العروس السورية التي تخطط للزواج، أهدافها في اللياقة البدنية استعدادًا لحفل زفافها أثناء التدريب مع دريسيا. فقدت جيهان 7 كجم من خلال مزيج من التمارين الرياضية المخصصة والتدريب الشخصي.
كانت راديكا تعاني من متلازمة تكيس المبايض (وهي حالة هرمونية تصيب النساء في سن الإنجاب) ولم تكن تعرف من أين تبدأ. وفي غضون 12 أسبوعًا، فقدت وزنًا كبيرًا.
دعم حاسم
وفي الوقت نفسه، تنسب دريسيا الفضل إلى زوجها، أرفيند، في دعمه الحاسم. وتقول دريسيا: "لقد شجعني في كل خطوة على الطريق. فمن كوني مهندسة تقدير، أصبحت امرأة لديها رؤية فقط ولكن ليس لديها خطة ملموسة. لقد ساعدني على تعلم وتطبيق مهاراتي لإفادة النساء الأخريات".
وتخطط دريسيا في المستقبل لتقديم الدعم للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض واللاتي يستعدن للحمل اللاحق. وهي تؤمن إيمانا راسخا باللياقة البدنية المستدامة وتنصح الأمهات بدمج الحركة في أي وقت من اليوم، بدلا من التخلي عن التمارين الرياضية إذا فاتتهن مواعيدها المحددة.
نصيحتها: "لا تحتاج ممارسة الرياضة إلى جدول زمني صارم؛ بل تحتاج إلى الاتساق. إذا حددت وقتًا معينًا من اليوم لممارسة الرياضة، ثم فاتتك لسبب ما، يميل معظم الناس إلى التخلي عنها تمامًا. من الأفضل دائمًا تعويض ذلك في أي وقت من اليوم تكون فيه متاحًا. يعد التحكم في الحصص واتباع نظام غذائي متوازن إلى جانب ممارسة الرياضة من المفاتيح للحصول على جسم صحي".