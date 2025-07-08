دبي: منطقة جديدة مدفوعة الأجر على مدار الساعة

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت أكبر شركة لمواقف السيارات العامة المدفوعة في دبي عن منطقتين جديدتين في مردف، وهما مجانيتان أيام الأحد والعطلات الرسمية. وتطبق هاتان المنطقتان رسومًا متغيرة لمواقف السيارات.