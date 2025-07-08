دبي: منطقة جديدة مدفوعة الأجر على مدار الساعة

أعلنت باركين عن منطقة مواقف سيارات جديدة مدفوعة الأجر، تقع عند بوابة الخيل. تُسمى المنطقة 365N، وتبلغ رسومها 30 درهمًا لليوم الواحد.
إنها منطقة مدفوعة الأجر طوال ساعات اليوم، وطوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الأحد.
فيما يلي تفصيل للرسوم بالساعة خلال ساعات الذروة:
ساعة واحدة: 4 دراهم
ساعتان: 8 دراهم
3 ساعات: 10 دراهم
4 ساعات: 12 درهمًا
5 ساعات: 14 درهمًا
6 ساعات: 16 درهمًا
7 ساعات: 18 درهمًا
8 ساعات: 20 درهمًا
9 ساعات: 22 درهمًا
24 ساعة: 30 درهمًا
فيما يلي تفصيل للرسوم بالساعة خلال ساعات الذروة (بدون تغيير):
ساعة واحدة: 4 دراهم
ساعتان: 8 دراهم
3 ساعات: 10 دراهم
4 ساعات: 12 درهمًا
5 ساعات: 14 درهمًا
6 ساعات: 16 درهمًا
7 ساعات: 18 درهمًا
8 ساعات: 20 درهمًا
9 ساعات: 22 درهمًا
24 ساعة: 30 درهمًا
في وقت سابق من هذا العام، أعلنت أكبر شركة لمواقف السيارات العامة المدفوعة في دبي عن منطقتين جديدتين في مردف، وهما مجانيتان أيام الأحد والعطلات الرسمية. وتطبق هاتان المنطقتان رسومًا متغيرة لمواقف السيارات.
قامت شركة باركين بتنفيذ نظام التسعير المتغير في شهر أبريل، ويتم تطبيق رسوم مختلفة بناءً على ساعات الذروة وخارج ساعات الذروة.