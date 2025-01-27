دبي: منصة جديدة لتبسيط توظيف المهنيين الطبيين
لم يعد المتخصصون في الرعاية الصحية الذين يبحثون عن فرص عمل في دبي بحاجة إلى البحث عبر مواقع التوظيف المتعددة أو وكالات التوظيف. يمكنهم الآن الاستفادة من منصة أطلقتها هيئة الصحة بدبي مؤخراً.
وتهدف «منصة الفرص»، التي تم الكشف عنها في معرض الصحة العربي 2025، الاثنين، إلى تبسيط عملية التوظيف باستخدام الحلول الرقمية المتقدمة.
وتعمل المنصة على تسهيل عملية توظيف الأطباء والممرضين والصيادلة وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية، كما تعمل كجسر يربط الباحثين عن عمل بالوظائف الشاغرة في المستشفيات والمؤسسات الصحية في دبي.
وأوضح الدكتور هشام الحمادي مدير إدارة التراخيص الصحية في هيئة الصحة بدبي أن البوابة تتكامل مع نظام شريان، ما يوفر حلاً شاملاً للإعلانات الوظيفية والتقديم عليها، حيث تعرض هذه المنصة الوظائف الشاغرة المتاحة في قطاع الرعاية الصحية بدبي، ما يمكن المهنيين المؤهلين من تحديد وتأمين الفرص المناسبة لهم.
تبسيط عملية التوظيف
وتم تصميم المنصة لتقليل الوقت والجهد اللازمين للبحث عن الوظائف والتوظيف بشكل كبير. كما توفر رؤى حول سوق العمل في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك اتجاهات التوظيف، وتمكين مؤسسات الرعاية الصحية وصناع السياسات من اتخاذ قرارات مستنيرة.
وأضاف الدكتور الحمادي: "بالنسبة للباحثين عن عمل، فإن العملية بسيطة ومباشرة، حيث يمكن للمتقدمين تصفح الوظائف الشاغرة، والتقدم عبر الإنترنت، وتصفية الفرص بناءً على مؤهلاتهم وخبراتهم".
ومن ناحية أخرى، يمكن لأصحاب العمل إدارة إعلانات الوظائف إلكترونيًا، والاستفادة من الفلترة الآلية للمرشحين، وإنشاء تقارير مفصلة لمعالجة احتياجات القوى العاملة. وأضاف: "يمكن لأصحاب العمل إدراج الوظائف الشاغرة لديهم وتوظيف أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم".
تحقيق أهداف التوطين
ويتمثل الهدف الرئيسي لمنصة الفرص في دعم استراتيجية التوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة. فهي تشجع قطاع الرعاية الصحية الخاص على توظيف المزيد من المهنيين الإماراتيين مع جذب المواهب الدولية، مما يعزز مكانة دبي كمركز للرعاية الطبية من الطراز العالمي.
وأضاف الدكتور الحمادي أن المنصة تعزز جاذبية دبي أمام الخبراء العالميين، وتدعم جهود التوطين في قطاع الرعاية الصحية الخاص.
وبالإضافة إلى دورها في التوظيف، تساعد البوابة المستثمرين في قطاع الرعاية الصحية من خلال توفير الوصول إلى مجموعة قوية من المتخصصين المؤهلين. كما تعمل على تحديد فجوات القوى العاملة، مما يسمح للسلطات بوضع خطط استراتيجية لتلبية المتطلبات المستقبلية الناجمة عن النمو السكاني السريع في دبي.
وقال الدكتور الحمادي: "إن إطلاق منصة الفرص يمثل خطوة مهمة في ضمان بقاء دبي في طليعة الابتكار العالمي في مجال الرعاية الصحية مع توفير تجربة بحث سلسة عن عمل للمهنيين الطموحين".