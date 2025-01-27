دبي: منصة جديدة لتبسيط توظيف المهنيين الطبيين

وأوضح الدكتور هشام الحمادي مدير إدارة التراخيص الصحية في هيئة الصحة بدبي أن البوابة تتكامل مع نظام شريان، ما يوفر حلاً شاملاً للإعلانات الوظيفية والتقديم عليها، حيث تعرض هذه المنصة الوظائف الشاغرة المتاحة في قطاع الرعاية الصحية بدبي، ما يمكن المهنيين المؤهلين من تحديد وتأمين الفرص المناسبة لهم.