دبي: منصة بالذكاء الاصطناعي تتيح إجابات قانونية مجانية وشاملة عالمياً

أطلقت محامية ورائدة أعمال مقيمة في دبي تطبيقاً قانونياً يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI)، مصمماً لجعل المعرفة القانونية متاحة للجميع، بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو اللغة أو الخلفية المالية.

تقدم المنصة، التي تحمل اسم "L and S AI lawyer"، إمكانية وصول مجانية إلى معلومات وإرشادات قانونية بلغات وولايات قضائية متعددة، في مبادرة هي الأولى من نوعها طورتها الوافدة الرومانية إيلينا ستيف.

بدأت إيلينا مسيرتها المهنية كشخصية إعلامية في رومانيا قبل انتقالها إلى دبي عام 2018، حيث دخلت أولاً مجال العقارات ثم افتتحت لاحقاً مكتب محاماة. دفعها شغفها بفهم حقوق الأفراد لدراسة القانون في جامعة ميدلسكس دبي، وحصلت على درجة الماجستير في القانون (LLM) مع تخصص في القانون الطبي.

خلال جائحة كوفيد-19، أثارت محادثة عائلية عابرة حول معاناة الناس في فهم الأنظمة القانونية فكرة غيّرت حياتها.

قالت إيلينا: "كان الناس يطرحون أسئلة حول القانون عبر الإنترنت، حول الأخطاء التي ارتكبوها، وما يجب عليهم فعله تالياً. أدركنا مدى ارتباك الكثيرين بشأن حقوقهم وكيفية التواصل مع محامٍ. وهنا فكرنا، لماذا لا ننشئ أداة تمنحهم الوضوح قبل أن يخطوا خطوة واحدة نحو مكتب محاماة؟"

تطبيق قانوني متعدد اللغات ومعتمد

بعد سنوات من البحث وقراءة الأخبار والتعديلات والمستجدات القانونية من دول حول العالم، أطلقت إيلينا تطبيقها المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يوفر معلومات موثوقة حول النزاعات المدنية والجنائية والمرورية والتشريعية عبر ولايات قضائية متعددة.

وقالت إيلينا: "استغرقنا ما يقرب من عامين لجمع كل المعلومات. كل بلد لديه هيكله القانوني الخاص وتغييرات متكررة في القانون. لقد اطلعت على التعديلات الأخيرة واللوائح ودراسات الحالة للتأكد من أن البيانات حديثة ودقيقة".

يدعم التطبيق المستخدمين بجميع اللغات الرسمية تقريباً، مما يضمن إمكانية الوصول لجميع الجنسيات المقيمة في الإمارات والخارج. وأضافت: "دولة الإمارات ألهمتنا، فهي موطن لأشخاص من كل بلد تقريباً. أردنا أن يتمكن الجميع، بغض النظر عن أصلهم، من فهم حقوقهم القانونية بلغتهم الأم".